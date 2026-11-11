Cómo preparar un mate que ayude a reducir la acidez y evitar las molestias digestivas

¿Cómo reducir la acidez estomacal del mate?: las hierbas que podés agregarle

Es importante saber que el polvo de la yerba es el gran responsable de la acidez, por lo que tamizarla antes, será de gran ayuda. Otro consejo es que el agua no hierva, sino utilizarla entre 70 y 85 grados.

Hay distintas opciones para disminuir el riesgo de acidez: