La hierba que podés agregar al mate para aliviar el dolor de cabeza y ganar energía

Existen plantas medicinales que, al sumarse a nuestro mate cotidiano, aportan propiedades que van más allá del sabor: pueden ayudarnos a calmar el malestar y brindarnos ese empujón de vitalidad que muchas veces necesitamos. Existe una en particular que es famosa por su poder energizante y su eficacia para reducir la tensión. ¿Querés saber cuál es y cómo puede mejorar tus mañanas?