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La hierba que podés agregar al mate para aliviar el dolor de cabeza y ganar energía

Esta planta tiene múltiples beneficios medicinales, entre ellos, mejorar la digestión.

Yerba Mate.
Yerba Mate. Diario Uno
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Especialistas destacan que sumar menta al mate diario en Argentina ayuda a aliviar dolores de cabeza y combatir el cansancio gracias a sus propiedades naturales.
  • Utilizada desde la antigüedad por sus efectos medicinales, la menta aporta mentona para el sistema nervioso y estimula la digestión combinada con la yerba mate.
  • La integración de hierbas naturales al mate se consolida como una alternativa cotidiana y accesible para mejorar el bienestar físico frente al estrés laboral.
Resumen generado con IA

El mate forma parte de nuestra rutina, no solo como una bebida que acompaña cada momento del día, sino como un verdadero ritual de energía y conexión. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en los beneficios adicionales que podríamos obtener al agregar ciertas hierbas a nuestra infusión. 

En un mundo donde el estrés y las largas jornadas de trabajo dejan su marca en nuestro cuerpo, la naturaleza nos ofrece opciones para aliviar molestias tan comunes como el dolor de cabeza y mejorar nuestro bienestar de manera natural.

¿Cansancio y dolores? La hierba que puedes agregar al mate para sentirte mejor

¿Cansancio y dolores? La hierba que puedes agregar al mate para sentirte mejor

Existen plantas medicinales que, al sumarse a nuestro mate cotidiano, aportan propiedades que van más allá del sabor: pueden ayudarnos a calmar el malestar y brindarnos ese empujón de vitalidad que muchas veces necesitamos. Existe una en particular que es famosa por su poder energizante y su eficacia para reducir la tensión. ¿Querés saber cuál es y cómo puede mejorar tus mañanas?

Un plus para tu mate: la hierba que combate el dolor de cabeza y da energía

Se trata de la menta es una de las más utilizadas por su sabor, pero pocos saben que ayuda a aliviar dolores corporales. Se conoce que esta hierba era usada por las comunidades milenarias para fabricar infusiones medicinales y disfrutar de las diversas propiedades beneficiosas para el cuerpo.

En la actualidad se sabe que algunas de sus bondades son las siguientes:

- Contrarresta el cansancio: esta planta contiene mentona, un compuesto orgánico que beneficia a los receptores del sistema nervioso central y puede ayudar a mejorar el sueño con mayor facilidad.

- Ayuda a tratar infecciones: al contener óxido de piperitona, es ideal para poder mejorar el tratamiento contra las infecciones.

- Promueve la digestión: su efecto estimulante sobre la secreción biliar mejora el funcionamiento digestivo del cuerpo.

- Alivia los dolores: sus propiedades anestésicas actúan el cuerpo y funcionan para reducir las migrañas y el dolor de cabeza.

¿Cuáles son los beneficios de tomar mate todos los días?

La yerba mate se puede tomar en varios momentos del día. Además de acompañar meriendas y desayunos, puede aportar beneficios al cuerpo. algunos de ellos son:

- Promueve el descenso de peso: como tiene tener pocas calorías y tiene poco sodio, puede ser una alternativa saludable para las personas que buscan bajar de peso.

- Brinda vitaminas: la infusión cuenta con diversas vitaminas del grupo B o vitamina C, por lo tanto, ayuda a mejorar el sistema inmunológico y puede prevenir resfriados o gripes leves. Así también tiene potasio mejora el funcionamiento del corazón y magnesio, que ayuda en la absorción de proteínas.

- Es antioxidante: al contener polifenoles, estos pueden hacer que se potencien las defensas del organismo y se reduzca el daño celular.

- Ayuda a la digestión: sus compuestos pueden promover la digestión y también evitar los malestares estomacales leves.

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