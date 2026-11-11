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Un granito en la nariz puede ser una señal de cáncer de piel: cómo identificarlo

Una joven de 29 años detalló su complejo diagnóstico y cómo logró superarlo por la detección temprana.

(Foto: Lullage)
(Foto: Lullage)
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Lauren Smyth, de 29 años, fue diagnosticada con cáncer de piel tras consultar por lo que creía un simple grano en la nariz, afección ligada al uso previo de camas solares.
  • La paciente acudió al médico tras ver un caso similar en TikTok. La biopsia confirmó un carcinoma de células escamosas, por lo que inició quimioterapia tópica.
  • El caso advierte sobre los riesgos de las camas solares y busca concientizar a la población para acudir a chequeos preventivos ante cualquier anomalía en la piel.
Resumen generado con IA

Aunque al principio estaba convencida de que se trataba de un poro obstruido, una joven de 29 años recurrió a una consulta médica luego de notar un granito en su nariz y el diagnóstico fue el menos esperado. Los médicos le diagnosticaron cáncer de piel y lo que vendría después fue impensado para la paciente.

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De acuerdo a la información obtenida por el periódico estadounidense New York Post, Lauren Smyth estaba mirando videos en TikTok cuando apareció uno de una joven que tenía su misma mancha en el rostro y contaba que había sido diagnosticada con cáncer de piel. El clip despertó su preocupación y decidió consultar con un especialista.

Cuando fue al médico, le indicaron realizar una biopsia para analizar el hasta entonces “poro obstruido”. El resultado determinó que se trataba de un carcinoma de células escamosas, un tipo agresivo de cáncer de piel. En lo inmediato, la joven se sometió a una quimioterapia tópica de seis semanas.

La joven de 29 años creyó que se trataba de un La joven de 29 años creyó que se trataba de un

La advertencia de los médicos sobre la causa del cáncer de piel

En la consulta médica, después de recibir el diagnóstico y buscando un posible origen del mismo, el profesional le explicó que el riesgo de desarrollar cáncer de piel pudo haber aumentado considerablemente “si hubiera usado camas solares más de 10 veces antes, sin importar cuánto tiempo haya pasado”.

En ese momento, Lauren confirmó que durante el verano solía frecuentar el salón de bronceado antes de cumplir 20 años. Sin embargo, nunca imaginó que ese hábito podría afectar su salud. “Cuando sos más joven, nunca pensas que te puede pasar algo así”, manifestó.

Lauren tuvo que someterse a una serie de quimioterapias tópicas. Lauren tuvo que someterse a una serie de quimioterapias tópicas. (Foto: NY Post)

Actualmente, lleva dos semanas de tratamiento para combatir la enfermedad. A pesar de estar bajo supervisión médica, Lauren reveló estar todo el tiempo en estado de alerta por su diagnóstico: “Estoy preocupada por si el cáncer se propagara y estoy constantemente revisándome para ver si tengo más manchas”, reveló y concluyó: “Lo detecté a tiempo y quiero animar a otros a que vayan y se revisen cualquier mancha”.

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