Un granito en la nariz puede ser una señal de cáncer de piel: cómo identificarlo

Actualmente, lleva dos semanas de tratamiento para combatir la enfermedad. A pesar de estar bajo supervisión médica, Lauren reveló estar todo el tiempo en estado de alerta por su diagnóstico: “Estoy preocupada por si el cáncer se propagara y estoy constantemente revisándome para ver si tengo más manchas”, reveló y concluyó: “Lo detecté a tiempo y quiero animar a otros a que vayan y se revisen cualquier mancha”.