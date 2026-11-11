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Chikunguña: gran resultado de una vacuna

Un 94% de 221 vacunados conservó anticuerpos cinco años después de una dosis.

RESERVA. Los brotes endémicos de la afección son difíciles de prever.
RESERVA. Los brotes endémicos de la afección son difíciles de prever.
Por Redacción Sociedad Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • El laboratorio Valneva anunció que el 94% de los participantes de un ensayo contra el chikunguña mantuvo anticuerpos protectores cinco años después de una sola dosis.
  • El fármaco afrontó suspensiones en EE.UU. y la UE tras registrarse efectos adversos graves y muertes en ancianos, lo que derivó en restricciones para mayores de 65 años.
  • La persistencia inmunológica ofrece una gran ventaja para controlar brotes imprevistos, aunque su aplicación futura dependerá de un estricto monitoreo de seguridad.
Resumen generado con IA

Una sola dosis y una respuesta inmunitaria que se mantiene durante cinco años. Ese es el resultado que anunció el laboratorio franco-austriaco Valneva sobre Ixchiq, una de las pocas vacunas disponibles contra el chikunguña, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede provocar fiebre y fuertes dolores articulares.

Según informó la compañía, el 94% de los 221 adultos sanos que participaron en el ensayo clínico conservaba niveles de anticuerpos neutralizantes muy superiores al umbral de seropositividad cinco años después de recibir la vacuna.

El dato fue difundido por el propio laboratorio, que destacó la persistencia de la respuesta inmunitaria luego de una única aplicación. Sin embargo, la medición de anticuerpos no debe confundirse con una demostración de eficacia clínica durante todo ese período.

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“Para enfermedades como el chikunguña, cuyos brotes epidémicos son difíciles de prever, una persistencia duradera de la inmunidad tras la administración de una sola dosis constituye una ventaja importante en materia de salud pública”, sostuvo Hanneke Schuitemaker, directora científica de Valneva.

La enfermedad es causada por un virus que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados. Sus principales manifestaciones son la fiebre y los dolores articulares, que en algunos casos pueden prolongarse durante meses. Las personas mayores presentan un riesgo mayor de desarrollar complicaciones.

Los antecedentes de seguridad

Pese a los resultados difundidos, Ixchiq atravesó dificultades durante 2025 debido a la aparición de efectos adversos graves en algunas personas vacunadas.

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En Estados Unidos, la licencia de la vacuna fue suspendida luego de que se detectaran cuatro nuevos casos de reacciones graves. En Francia, en tanto, se interrumpió su aplicación en territorios de ultramar después de que se registraran complicaciones en adultos mayores. Al menos una persona murió en la isla de La Reunión, que ese año enfrentó una importante epidemia de chikunguña.

A raíz de esos episodios, Francia suspendió la vacunación para mayores de 65 años, una medida que luego se extendió a la Unión Europea. En julio de 2025, el bloque europeo volvió a autorizar el uso del producto tras evaluar que los efectos adversos identificados no justificaban retirar una herramienta de prevención frente a una enfermedad que puede resultar especialmente peligrosa para las personas mayores.

No obstante, Francia mantuvo la recomendación de no administrar la vacuna a adultos mayores.

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Ixchiq también está contraindicada para personas con el sistema inmunitario debilitado por alguna enfermedad o por tratamientos médicos. Por eso, sus antecedentes de seguridad y las recomendaciones de uso son aspectos centrales a considerar junto con los resultados sobre la persistencia de anticuerpos.

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