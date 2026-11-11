Los “sobrevivientes” del Regional 2022: la generación “verdinegra” que sufrió ante Huirapuca y ahora busca escribir otra historia

Cuatro años pueden cambiar muchas cosas. La edad de los protagonistas, su experiencia y hasta la manera de afrontar los partidos decisivos. Pero algunos recuerdos permanecen. En 2022, Tucumán Rugby quedó a un punto de conquistar el Regional del NOA: perdió 19-18 frente a Huirapuca y vio cómo el conjunto de Concepción levantaba el trofeo. Este sábado, desde las 16, en la cancha de Natación y Gimnasia, ambos volverán a encontrarse en una final. Y varios de los jugadores que vivieron aquella frustración tendrán una nueva oportunidad.