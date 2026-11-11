Los “sobrevivientes” del Regional 2022: la generación “verdinegra” que sufrió ante Huirapuca y ahora busca escribir otra historia
Santiago Paz Posse, Mariano Muntaner, Mariano Carranza, Marcelo Petray y Bautista Estofán disputaron aquella final de 2022 que el “Verdinegro” perdió por un punto. Ahora, con mayor experiencia y un título regional conquistado, tendrán una nueva oportunidad frente al mismo rival.
Resumen para apurados
- Tucumán Rugby y Huirapuca disputarán este sábado la final del Regional del NOA en Natación y Gimnasia para definir al nuevo campeón del rugby regional.
- El cruce reedita la final de 2022 que Huirapuca ganó por un punto. Tucumán Rugby llega tras vencer a Lawn Tennis y con referentes que buscan repetir el título de 2025.
- Una victoria le otorgará a Tucumán Rugby el bicampeonato regional y ratificará la madurez competitiva de una generación que transformó frustraciones pasadas en triunfos.
Cuatro años pueden cambiar muchas cosas. La edad de los protagonistas, su experiencia y hasta la manera de afrontar los partidos decisivos. Pero algunos recuerdos permanecen. En 2022, Tucumán Rugby quedó a un punto de conquistar el Regional del NOA: perdió 19-18 frente a Huirapuca y vio cómo el conjunto de Concepción levantaba el trofeo. Este sábado, desde las 16, en la cancha de Natación y Gimnasia, ambos volverán a encontrarse en una final. Y varios de los jugadores que vivieron aquella frustración tendrán una nueva oportunidad.
Santiago Paz Posse, Mariano Muntaner, Mariano Carranza, Marcelo Petray y Bautista Estofán son algunos de los protagonistas que disputaron aquella definición y que hoy forman parte del presente del “Verdinegro”. A ellos se suma Juan Cruz Guzmán, quien integraba el plantel, aunque no jugó ese encuentro. Sus trayectorias representan el recorrido de una generación que atravesó eliminaciones, acumuló experiencia y finalmente consiguió la consagración regional en 2025.
En aquel entonces, varios eran jóvenes que comenzaban a acostumbrarse a las exigencias de los partidos decisivos. Hoy, con cuatro temporadas más sobre sus espaldas, el recuerdo de aquella derrota todavía permanece. Para algunos, incluso, el nuevo enfrentamiento representa una oportunidad de revancha. Sin embargo, Paz Posse prefiere interpretar el encuentro desde otra perspectiva.
“No sé si revancha. Creo que siempre hablamos de que tenemos que competir y estar en lo más alto. Es una nueva oportunidad, puede ser para cualquiera y se la va a llevar el que menos se equivoque”, sostuvo.
Una generación que aprendió a ganar
El recorrido de Tucumán Rugby durante estos cuatro años estuvo marcado por la búsqueda de una regularidad que le permitiera transformar su protagonismo en títulos. La conquista de 2025 terminó con una década sin coronaciones regionales, pero también planteó un desafío: demostrar que aquella consagración no había sido un episodio aislado.
“Por ahí lográs un campeonato cada tanto y después no volvés a jugar una final o a competir. La idea era revalidar lo que se hizo el año pasado y acá estamos”, explicó Paz Posse.
El camino hacia esta nueva definición tampoco fue sencillo. El “Verdinegro” llegó a las últimas fechas prácticamente sin margen de error y necesitó encadenar resultados ajustados para sostener sus aspiraciones. La clasificación terminó de concretarse con una remontada agónica frente a Lawn Tennis, al que derrotó 27-25 en semifinales.
“Venimos jugando finales hace tres o cuatro partidos. No había margen de error. Ganamos dos partidos sobre la hora y eso hace que sea especial”, destacó.
Para los protagonistas de 2022, la experiencia adquirida también representa una herramienta. Aquellos jugadores que conocieron la frustración de perder una final por un punto ahora saben lo que significa conquistar un campeonato y afrontar la responsabilidad de defenderlo.
El valor de seguir perteneciendo
En el caso de Paz Posse, ese recorrido está ligado a una vida dentro del club. Llegó a Tucumán Rugby cuando tenía seis o siete años, acompañado por su padre, que también había jugado allí. Con el tiempo, encontró mucho más que un deporte: amistades que todavía conserva y un sentido de pertenencia que se fortaleció con cada temporada.
“Hace mucho tiempo que no veía al club así, con esa unidad. Creo que ese sentido de pertenencia es lo que me hace seguir viniendo”, reconoció sobre el acompañamiento recibido durante la semifinal.
El sábado, los jugadores de aquella generación volverán a encontrarse con Huirapuca, aunque las circunstancias serán diferentes. Ya no buscarán su primera consagración regional, sino defender el título y alcanzar un bicampeonato que ratifique el crecimiento del equipo.
Del otro lado también habrá protagonistas de aquella definición de 2022, esta vez con el desafío de recuperar la corona. Porque el paso del tiempo transformó a ambos planteles, pero no borró el vínculo entre aquellas dos finales.
Para Tucumán Rugby, la oportunidad tendrá un significado particular. Los jóvenes que entonces se quedaron a un punto de la gloria ahora llegan con la experiencia de haberla conquistado. Y con la posibilidad de escribir, cuatro años después, un desenlace diferente.