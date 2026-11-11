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Israel: apelan al consenso para formar gobierno

Herzog apeló a compromisos de todos los sectores para sacar al país adelante en medio de una profunda división política.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
Por Redacción Mundo Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de Israel, Isaac Herzog, instó este martes a los partidos a lograr acuerdos para formar gobierno, tras comicios parlamentarios sin una mayoría absoluta.
  • El centrista Gadi Eisenkot busca desplazar a Benjamin Netanyahu y revisar la controvertida reforma judicial e investigar los fallos de seguridad del 7 de octubre.
  • La conformación del Ejecutivo definirá el futuro judicial e institucional del país, mientras persiste la polarización y la tensión geopolítica regional con Irán.
Resumen generado con IA

El presidente de Israel, Isaac Herzog, instó este martes a las distintas fuerzas políticas a alcanzar compromisos para dotar al país de un nuevo gobierno, al inaugurar la nueva legislatura tras unas elecciones que no dieron lugar a una mayoría absoluta.

La primera sesión del nuevo Parlamento elegido en los recientes comicios legislativos se produce en plena pugna política entre el bloque del centrista Gadi Eisenkot, encargado por Herzog de intentar formar gobierno, y el primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu.

Israel encara el proceso de formar nuevo gobierno

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“Tiendan la mano para alcanzar compromisos, incluso con sus rivales. (...) La tarea que tenemos por delante es enorme y requiere competencias y experiencia que pueden encontrarse en todos los sectores de esta cámara”, declaró Herzog. Las divisiones políticas reflejan las fracturas de un país más polarizado que nunca y aún conmocionado por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Eisenkot se comprometió a formar un gobierno “lo antes posible” para desbancar a Netanyahu. El bloque opositor, reforzado tras las urnas, pasó rápidamente a la ofensiva y presentó una batería de iniciativas legislativas, entre ellas la creación de una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El primer ministro saliente, que rechaza cualquier responsabilidad por los fallos que permitieron el ataque, se ha opuesto hasta ahora a la creación de una comisión estatal de investigación dotada de amplios poderes.

El opositor Eisenkot alerta de crisis en Israel

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Reforma judicial

Los aliados de Eisenkot también impulsaron la derogación de la controvertida reforma judicial promovida por el gobierno saliente, que provocó algunas de las mayores protestas de la historia del país. Como primer movimiento parlamentario, el bloque opositor anunció además que contaba con los votos necesarios para elegir como presidente de la Kneset a Matan Kahana, ex alto mando militar y aliado de Eisenkot. Tras la sesión inaugural, Netanyahu volvió a defender la creación de un gobierno de unidad nacional, argumentando que Israel debe hacer frente a la “amenaza existencial” que según él representa el programa nuclear iraní. Eisenkot calificó el discurso de Netanyahu de “vergonzoso” y le acusó de aprovechar la ocasión con fines políticos. El bloque de Netanyahu obtuvo 53 escaños en el Parlamento, aunque siete diputados de un partido ultraortodoxo tomaron distancia del dirigente conservador. Eisenkot y sus aliados suman 48 diputados. Pero el ex jefe del Estado Mayor puede contar también con el apoyo declarado de los 19 parlamentarios de las formaciones árabes.

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