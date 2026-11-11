Israel: apelan al consenso para formar gobierno

“Tiendan la mano para alcanzar compromisos, incluso con sus rivales. (...) La tarea que tenemos por delante es enorme y requiere competencias y experiencia que pueden encontrarse en todos los sectores de esta cámara”, declaró Herzog. Las divisiones políticas reflejan las fracturas de un país más polarizado que nunca y aún conmocionado por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Eisenkot se comprometió a formar un gobierno “lo antes posible” para desbancar a Netanyahu. El bloque opositor, reforzado tras las urnas, pasó rápidamente a la ofensiva y presentó una batería de iniciativas legislativas, entre ellas la creación de una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El primer ministro saliente, que rechaza cualquier responsabilidad por los fallos que permitieron el ataque, se ha opuesto hasta ahora a la creación de una comisión estatal de investigación dotada de amplios poderes.