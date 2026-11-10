Israel encara el proceso de formar nuevo gobierno

Resumen para apurados
- El opositor Gadi Eisenkot recibió el domingo el mandato para formar gobierno en Israel, buscando desplazar a Benjamin Netanyahu al considerarlo una amenaza institucional.
- Con solo 48 escaños de los 61 requeridos, Eisenkot tiene 28 días para pactar con partidos árabes o ultraortodoxos, ante la resistencia de aliados internos como Avigdor Liberman.
- El desenlace definirá si Israel logra un gobierno de unidad impulsado por el presidente Herzog o si el país recae en la inestabilidad política ante la falta de mayorías claras.
Tras recibir el domingo el mandato para formar gobierno, el líder del bloque opositor en Israel, Gadi Eisenkot, debe resolver un complicado rompecabezas: ampliar su base de apoyo sin provocar la ruptura de su propio bando, ya dividido.
Este exjefe del Estado Mayor, relativamente novato en política, tiene 28 días para encontrar una solución, con la posibilidad de obtener una prórroga de dos semanas si el presidente considera que está avanzando en la dirección correcta. Desde hace días, Eisenkot afirma querer formar un “gobierno de emergencia nacional” para reemplazar lo antes posible al actual gobierno de Benjamin Netanyahu, que considera una amenaza para Israel.
Aunque no se explica en detalle cómo piensa hacerlo, sus últimas declaraciones permiten entrever un plan en dos etapas: formar rápidamente un gobierno apoyado en la base minoritaria de la oposición y, posteriormente, intentar ampliar su respaldo.
Su “bloque del cambio” obtuvo 48 escaños en las elecciones legislativas, menos que los 53 del bloque de Netanyahu y muy por debajo de los 61 diputados necesarios para alcanzar la mayoría en la Knéset.
Sin embargo, las dos principales formaciones árabes, la Lista Unificada y Raam, ofrecieron apoyarlo con sus 19 diputados, incluso sin incorporarse formalmente al gobierno.
Otra opcion es aliarse con los ultraortodoxos. Sin embargo, una alianza, incluso indirecta, con los partidos árabes resulta inaceptable para algunos miembros de este bloque, en particular para el nacionalista Avigdor Liberman, quien amenaza con abandonarlo.
Liberman argumenta que depender de los votos de los partidos árabes reduciría el margen de maniobra del gobierno en caso de nuevas operaciones militares en Gaza o Líbano, ya que lo expondría al riesgo de un veto.
Partidarios del terrorismo
Este discurso coincide con el de Netanyahu, quien pone en duda la lealtad de los partidos árabes israelíes, a los que presenta como “partidarios del terrorismo” que quieren “islamizar Israel”.
La oposición de Liberman es tan fuerte que, en cambio, propuso acercarse a los partidos ultraortodoxos, que, sin embargo, fueron sus principales adversarios durante años.
La última opción es formar un gobierno de unidad nacional, que parece ilusoria, dada la profunda división de la sociedad.
Sin embargo es una de las opciones que los analistas mencionan con frecuencia, y varios medios informan que el presidente Isaac Herzog está impulsando esta alternativa.