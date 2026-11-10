Israel encara el proceso de formar nuevo gobierno

Este exjefe del Estado Mayor, relativamente novato en política, tiene 28 días para encontrar una solución, con la posibilidad de obtener una prórroga de dos semanas si el presidente considera que está avanzando en la dirección correcta. Desde hace días, Eisenkot afirma querer formar un “gobierno de emergencia nacional” para reemplazar lo antes posible al actual gobierno de Benjamin Netanyahu, que considera una amenaza para Israel.