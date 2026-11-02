Tras el fallo judicial, Adiunt pidió investigar el ingreso de policías a la UNT: “La orden viene desde arriba”
Anahí Rodríguez, secretaria general, sostuvo que los efectivos actuaron por una orden superior y anticipó que reclamarán una investigación sobre lo ocurrido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Resumen para apurados
- Tras un fallo que prohibió el ingreso policial a la UNT, Adiunt pidió investigar la entrada de agentes armados en Filosofía y Letras, al denunciar una orden de amedrentamiento.
- El juez actuó ante un hábeas corpus por el ingreso de cuatro agentes armados a la facultad, hecho rechazado por violar la autonomía en plenas protestas por presupuesto.
- El gremio advirtió que profundizará las medidas de fuerza y clases públicas, mientras define nuevas acciones salariales en el próximo congreso de Conadu Histórica.
La Justicia puso límites al accionar de las fuerzas de seguridad dentro de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y prohibió el ingreso de efectivos sin autorización a sus dependencias. La resolución llegó después de que docentes y estudiantes presentaran un hábeas corpus colectivo preventivo por presuntos hechos de intimidación en la Facultad de Filosofía y Letras, donde cuatro agentes armados fueron filmados recorriendo los pasillos del establecimiento.
En diálogo con LA GACETA, la secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), Anahí Rodríguez, explicó que la medida judicial se sustenta en el principio de autonomía universitaria, establecido en la Ley de Educación Superior.
"Las universidades nacionales tienen autonomía universitaria. El personal de la Policía no puede ingresar a las unidades académicas, salvo pedido expreso de alguna autoridad por una situación que necesite una intervención. Pero tiene que haber una denuncia y todo lo demás", señaló.
La dirigente sindical cuestionó lo ocurrido en Filosofía y Letras y rechazó la explicación policial de que los efectivos habían ingresado para comprar algo en el kiosco de la facultad. Según relató, el episodio estuvo precedido por la presencia de un policía que habría amenazado a un estudiante que el día anterior había participado de una clase pública en el marco de las medidas de protesta de la comunidad universitaria.
Para Rodríguez, la circulación de los cuatro uniformados armados por los pasillos no fue un hecho aislado, sino una acción de amedrentamiento contra quienes participaban de los reclamos por el financiamiento de las universidades públicas.
"Nosotros no minimizamos los hechos porque acá se trataba de una acción claramente de amedrentamiento hacia el movimiento universitario", dijo en LG Play. También sostuvo que las explicaciones presentadas por la Policía no alcanzaron para justificar su presencia ante el magistrado.
La responsabilidad del Ministerio de Seguridad
Rodríguez adelantó que Adiunt seguirá de cerca el caso y reclamará que se investigue lo sucedido. En ese sentido, consideró que el ingreso de los efectivos no respondió a una decisión individual, sino a una orden superior.
"No ha sido una decisión unilateral de un policía haber ingresado a la facultad con armas, sino una decisión desde arriba", sostuvo.
La secretaria general también recordó otros episodios de presencia policial durante las protestas universitarias de 2024 y 2025. Mencionó las tomas estudiantiles, los cortes de calle y las clases públicas, además de la presencia de efectivos en las inmediaciones de la sede de Adiunt durante las asambleas docentes.
"En todas las oportunidades hemos hablado con los oficiales, que nos dijeron que la orden viene desde arriba. Es decir, tenemos un Ministerio de Seguridad y un gobernador de la provincia que mandan a la Policía a custodiar las actividades que hacen la docencia universitaria y los estudiantes", manifestó.
La dirigente vinculó estos episodios con un escenario de mayor tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria. Además, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones y consideró que existe una política de restricciones a las protestas sociales.
En ese contexto, también apuntó contra la administración provincial y afirmó que el gobernador Osvaldo Jaldo actúa en sintonía con el Gobierno nacional frente a los reclamos universitarios.
El conflicto universitario y las próximas medidas
Más allá de la resolución judicial, Rodríguez advirtió que el conflicto universitario continúa sin respuestas en materia salarial y presupuestaria. Señaló que el año académico se acerca a su cierre sin que se haya resuelto el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
"Estamos cerrando 2026, próximos a los exámenes finales, y no se ha resuelto el problema. La sensación es que el conflicto universitario se va a profundizar porque hay malestar en términos salariales y presupuestarios", expresó.
En cuanto a la continuidad del plan de lucha, confirmó que Adiunt participará de un congreso de Conadu Histórica, previsto para el jueves y viernes, en el que se debatirán los próximos pasos del sector.
Además, anticipó que para este miércoles está prevista una clase pública frente al Rectorado, a partir de las 15. La actividad se sumará a otras convocatorias impulsadas por estudiantes de las facultades de Artes y Filosofía y Letras.
"Seguramente va a estar en sintonía con lo que acabo de comentar, que es la profundización del plan de lucha, porque han pasado 365 días y este Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario", concluyó.