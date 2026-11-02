Tras el fallo judicial, Adiunt pidió investigar el ingreso de policías a la UNT: “La orden viene desde arriba”

La dirigente sindical cuestionó lo ocurrido en Filosofía y Letras y rechazó la explicación policial de que los efectivos habían ingresado para comprar algo en el kiosco de la facultad. Según relató, el episodio estuvo precedido por la presencia de un policía que habría amenazado a un estudiante que el día anterior había participado de una clase pública en el marco de las medidas de protesta de la comunidad universitaria.