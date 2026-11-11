El Gobierno nacional apura la agenda en el Congreso

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional apura en el Congreso el Presupuesto y la reforma electoral antes del 30 de noviembre para aprobarlos y ya prevé llamar a extraordinarias en diciembre.
- Las negociaciones se demoraron por reclamos del PRO y la UCR, mientras la falta de bancas propias en el Senado traba la eliminación de las PASO y otras leyes clave.
- La extensión del debate a sesiones extraordinarias pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para sellar acuerdos con aliados y garantizar gobernabilidad económica.
El Gobierno nacional enfrenta semanas decisivas en el Congreso, donde busca avanzar con una serie de proyectos antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre.
El Presupuesto 2027, la reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO y distintas iniciativas económicas e institucionales integran una agenda que difícilmente pueda completarse en los plazos previstos. Por eso, el oficialismo ya da por descontado que el presidente Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias durante diciembre.
La principal prioridad es el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento se demoró por los reclamos del PRO y sectores del radicalismo. La intención es alcanzar un acuerdo para emitir dictamen el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto de Diputados al día siguiente. Sin embargo, los tiempos parlamentarios complican su aprobación definitiva, ya que el Senado necesita al menos siete días entre la firma del dictamen y su votación.
Otra de las iniciativas centrales es la reforma electoral, que propone eliminar las PASO, incorporar Ficha Limpia y modificar el régimen de partidos políticos y su financiamiento.
El proyecto permanece estancado en el Senado por las diferencias entre el Ejecutivo y un grupo de gobernadores radicales, sin avances en las comisiones.
La Libertad Avanza necesita sumar votos en la Cámara alta, donde cuenta con 21 bancas y requiere 37 para aprobar la reforma. Para varios gobernadores, las primarias son una herramienta para ordenar internas y definir candidaturas.
La posibilidad de suspenderlas solo en 2027 aparece como una salida intermedia, aunque tampoco reúne consensos.
La agenda también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada “Ley Malvinas”, cuyo tratamiento genera diferencias incluso dentro del oficialismo. A ellas se suman la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla la restitución de la Ley de Tierras, y el denominado Súper RIGI, frenado por los pedidos de mayor protección para los insumos nacionales.
Discapacidad
En materia social, el nuevo proyecto de Discapacidad ya cuenta con dictamen y está en condiciones de ser tratado en el Senado, mientras que la reforma de Salud Mental todavía enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios.
Con una agenda cargada y negociaciones todavía abiertas, el oficialismo apuesta a diciembre para intentar convertir en leyes sus principales reformas. La convocatoria a extraordinarias permitiría extender el debate, aunque su resultado dependerá de los acuerdos que el Gobierno consiga construir con sus aliados y los bloques provinciales.