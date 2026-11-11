El Gobierno nacional apura la agenda en el Congreso

La principal prioridad es el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento se demoró por los reclamos del PRO y sectores del radicalismo. La intención es alcanzar un acuerdo para emitir dictamen el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto de Diputados al día siguiente. Sin embargo, los tiempos parlamentarios complican su aprobación definitiva, ya que el Senado necesita al menos siete días entre la firma del dictamen y su votación.