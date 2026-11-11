Política

El Gobierno nacional apura la agenda en el Congreso

Con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral entre sus prioridades, el oficialismo busca acelerar el debate de una serie de proyectos.

PENDIENTE. El Congreso será clave para definir el futuro de las PASO.
PENDIENTE. El Congreso será clave para definir el futuro de las PASO.
Por Redacción Política Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional apura en el Congreso el Presupuesto y la reforma electoral antes del 30 de noviembre para aprobarlos y ya prevé llamar a extraordinarias en diciembre.
  • Las negociaciones se demoraron por reclamos del PRO y la UCR, mientras la falta de bancas propias en el Senado traba la eliminación de las PASO y otras leyes clave.
  • La extensión del debate a sesiones extraordinarias pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para sellar acuerdos con aliados y garantizar gobernabilidad económica.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional enfrenta semanas decisivas en el Congreso, donde busca avanzar con una serie de proyectos antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre.

El Presupuesto 2027, la reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO y distintas iniciativas económicas e institucionales integran una agenda que difícilmente pueda completarse en los plazos previstos. Por eso, el oficialismo ya da por descontado que el presidente Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias durante diciembre.

La principal prioridad es el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento se demoró por los reclamos del PRO y sectores del radicalismo. La intención es alcanzar un acuerdo para emitir dictamen el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto de Diputados al día siguiente. Sin embargo, los tiempos parlamentarios complican su aprobación definitiva, ya que el Senado necesita al menos siete días entre la firma del dictamen y su votación.

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

Otra de las iniciativas centrales es la reforma electoral, que propone eliminar las PASO, incorporar Ficha Limpia y modificar el régimen de partidos políticos y su financiamiento.

El proyecto permanece estancado en el Senado por las diferencias entre el Ejecutivo y un grupo de gobernadores radicales, sin avances en las comisiones.

La Libertad Avanza necesita sumar votos en la Cámara alta, donde cuenta con 21 bancas y requiere 37 para aprobar la reforma. Para varios gobernadores, las primarias son una herramienta para ordenar internas y definir candidaturas.

La posibilidad de suspenderlas solo en 2027 aparece como una salida intermedia, aunque tampoco reúne consensos.

Malvinas: Estados Unidos mira con atención la ley de Milei

Malvinas: Estados Unidos mira con atención la ley de Milei

La agenda también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada “Ley Malvinas”, cuyo tratamiento genera diferencias incluso dentro del oficialismo. A ellas se suman la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla la restitución de la Ley de Tierras, y el denominado Súper RIGI, frenado por los pedidos de mayor protección para los insumos nacionales.

Discapacidad

En materia social, el nuevo proyecto de Discapacidad ya cuenta con dictamen y está en condiciones de ser tratado en el Senado, mientras que la reforma de Salud Mental todavía enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios.

Con una agenda cargada y negociaciones todavía abiertas, el oficialismo apuesta a diciembre para intentar convertir en leyes sus principales reformas. La convocatoria a extraordinarias permitiría extender el debate, aunque su resultado dependerá de los acuerdos que el Gobierno consiga construir con sus aliados y los bloques provinciales.

Temas Congreso de la NaciónJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Comentarios