La Selección tuvo su primer entrenamiento sin Messi: cómo sigue la preparación para enfrentar a Uruguay
Con el plantel completo, Lionel Scaloni encabezó una práctica a puertas cerradas en Ezeiza. El arquero trabajó con una máscara protectora por su lesión en la mandíbula, mientras que el cuerpo técnico comenzó a preparar los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica.
Resumen para apurados
- Scaloni dirigió este martes en Ezeiza el primer entrenamiento de la Selección Argentina sin Messi, preparando los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.
- La práctica se realizó a puertas cerradas con 28 futbolistas y Dibu Martínez con máscara protectora. El equipo sufre las bajas por lesión de Cuti Romero y Lautaro Martínez.
- El plantel inicia una era de recambio sin Messi de cara a los duelos en La Bombonera y Córdoba, mientras se espera la renovación del contrato de Scaloni hasta 2030.
La Selección puso en marcha una nueva etapa. Con los 28 futbolistas convocados a disposición, Lionel Scaloni encabezó este martes el primer entrenamiento con el plantel completo de cara a los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, que marcarán el comienzo de la era posterior a Lionel Messi. La práctica se desarrolló a puertas cerradas en el predio que lleva el nombre del histórico capitán, en Ezeiza.
La llegada de los últimos jugadores permitió que el cuerpo técnico comenzara a trabajar con todo el grupo. En las imágenes difundidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se observó un clima distendido, con futbolistas sonrientes y un Scaloni que compartió bromas y conversaciones con sus dirigidos.
Sin embargo, más allá del buen ambiente, el entrenamiento estuvo atravesado por algunas incógnitas relacionadas con la conformación del equipo, especialmente por la situación física de Emiliano Martínez.
El "Dibu" Martínez entrenó con una máscara protectora
Una de las imágenes que más llamó la atención fue la del arquero argentino, que participó de los trabajos utilizando una máscara de fibra de carbono diseñada a medida para proteger su mandíbula.
El Dibu sufrió una fractura el 17 de octubre, durante un encuentro frente al Everton, y posteriormente debió someterse a una intervención quirúrgica. Aunque pudo reincorporarse a los entrenamientos, su evolución continúa bajo seguimiento médico.
La intención de Scaloni es evaluar su recuperación día a día y evitar cualquier riesgo innecesario. Por ese motivo, todavía no está garantizada su presencia como titular frente a Uruguay.
Además de Martínez, los otros arqueros convocados son Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.
Las ausencias y los jugadores del fútbol argentino
La convocatoria también presenta bajas importantes. Además de Messi, Scaloni no podrá contar con Cristian “Cuti” Romero ni con Lautaro Martínez, ambos afectados por problemas físicos.
Entre los 28 citados aparecen tres futbolistas del torneo argentino, todos pertenecientes a River: Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Santiago Beltrán.
En contrapartida, Boca no tiene representantes en la nómina. El club disputará el sábado 14 la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.
Cuándo vuelve a entrenarse Argentina y cuándo juega
El seleccionado continuará su preparación este miércoles 11 de noviembre, desde las 17, con una práctica que tendrá sus últimos 15 minutos abiertos a los medios de comunicación.
El jueves 12 volverá a entrenarse a puertas cerradas, también a las 17. Posteriormente, Scaloni brindará una conferencia de prensa, en una jornada en la que se espera que se anuncie la extensión de su contrato hasta 2030.
El primer compromiso de esta fecha FIFA será el viernes 13 de noviembre, a las 20, frente a Uruguay en La Bombonera. Cuatro días después, el martes 17, Argentina enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Serán los primeros pasos de una Selección que deberá acostumbrarse a competir sin Messi y que comenzará a definir las bases de su próximo ciclo.