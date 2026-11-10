La Selección tuvo su primer entrenamiento sin Messi: cómo sigue la preparación para enfrentar a Uruguay

La Selección puso en marcha una nueva etapa. Con los 28 futbolistas convocados a disposición, Lionel Scaloni encabezó este martes el primer entrenamiento con el plantel completo de cara a los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, que marcarán el comienzo de la era posterior a Lionel Messi. La práctica se desarrolló a puertas cerradas en el predio que lleva el nombre del histórico capitán, en Ezeiza.