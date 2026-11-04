Sin Messi, "Cuti" Romero ni Lautaro Martínez: quién será el capitán de la Selección Argentina

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni debe definir el capitán de Argentina ante Uruguay y Costa Rica en noviembre, tras el retiro de Messi y las bajas por lesión de Romero y Lautaro.
- Con Dibu Martínez en duda por lesión y otros referentes ausentes, Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez emergen como los principales candidatos para liderar.
- Estos amistosos marcarán el inicio de una etapa de transición en la Selección, obligada a consolidar nuevos líderes dentro de la cancha rumbo al futuro.
La selección argentina se prepara para afrontar sus últimos dos compromisos de 2026 con una incógnita que va más allá de la formación titular: ¿quién llevará la cinta de capitán? Después del retiro de Lionel Messi, Lionel Scaloni había establecido una nueva línea de referentes, pero las lesiones de Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, sumadas a la situación física de Emiliano “Dibu” Martínez, obligarán al entrenador a evaluar otras alternativas.
El seleccionado nacional enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y posteriormente recibirá a Costa Rica, el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ambos encuentros marcarán el cierre del calendario internacional y servirán para comenzar a consolidar una nueva etapa sin Messi como principal referente.
Las tres ausencias que complican a Scaloni
Tras la despedida del capitán histórico, Cristian Romero había quedado como uno de los principales responsables de portar el brazalete. Sin embargo, el defensor no fue incluido en la convocatoria debido a una distensión muscular, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.
Una situación similar atraviesa Lautaro Martínez, otro de los futbolistas designados para asumir la capitanía. El delantero del Inter de Milán también quedó al margen de la lista por una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas.
El tercer nombre en esta línea de liderazgo es el de Emiliano Martínez, quien sí aparece entre los 28 convocados. No obstante, el arquero del Chelsea continúa recuperándose de una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica y todavía no tiene garantizada su presencia como titular.
Por este motivo, Scaloni incluyó también a Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán entre los arqueros. Si el “Dibu” recibe el alta y está en condiciones de jugar, aparece como el principal candidato a llevar la cinta. De lo contrario, el entrenador deberá elegir entre otros referentes del plantel.
¿Quiénes son los candidatos a ser capitán de Argentina?
Una de las alternativas más importantes es Nicolás Tagliafico, quien cuenta con una extensa trayectoria en el seleccionado y tiene un antecedente particular: fue el primer capitán de la era Scaloni, en septiembre de 2018. Su experiencia y continuidad dentro del equipo lo posicionan como uno de los principales candidatos.
Otro nombre que aparece es el de Lisandro Martínez. El defensor del Manchester United se consolidó como uno de los referentes de la última línea y reúne condiciones de liderazgo para asumir la responsabilidad.
En el mediocampo también surgen dos alternativas de peso: Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Ambos se transformaron en piezas fundamentales de la estructura del equipo y podrían asumir un mayor protagonismo en esta nueva etapa.
Esta posibilidad cobra fuerza ante las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron incluidos en la convocatoria, y la situación de Leandro Paredes, sancionado por diez partidos tras los incidentes de la final del Mundial, aunque la AFA apeló el castigo.
También aparece entre las alternativas Gonzalo Montiel, otro de los campeones del mundo que mantiene un lugar dentro del grupo y que regresó a la nómina para esta fecha FIFA.
Por ahora, Scaloni no confirmó quién será el encargado de llevar la cinta. La decisión dependerá de la evolución física del “Dibu” Martínez y de la formación que el entrenador elija para enfrentar a Uruguay.
Lo cierto es que la próxima doble fecha FIFA representará un nuevo paso en la transición de la Selección Argentina. Sin Messi y con varios de sus principales referentes ausentes, el equipo no sólo deberá encontrar nuevas respuestas futbolísticas, sino también definir quién asumirá el liderazgo dentro de la cancha.