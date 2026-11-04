Sin Messi, "Cuti" Romero ni Lautaro Martínez: quién será el capitán de la Selección Argentina

La selección argentina se prepara para afrontar sus últimos dos compromisos de 2026 con una incógnita que va más allá de la formación titular: ¿quién llevará la cinta de capitán? Después del retiro de Lionel Messi, Lionel Scaloni había establecido una nueva línea de referentes, pero las lesiones de Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, sumadas a la situación física de Emiliano “Dibu” Martínez, obligarán al entrenador a evaluar otras alternativas.