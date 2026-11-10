Polémica por el "VIP papal": carpas con catering, dress code estricto y una lluvia de famosos en la misa de Palermo

Los detalles de este espacio preferencial salieron a la luz a partir de la tarjeta de invitación difundida por Zulemita Menem. El documento establecía un riguroso código de vestimenta que exigía hombros cubiertos, mangas, faldas o pantalones largos y la prohibición expresa de bermudas, musculosas, ojotas o prendas con consignas de carácter político, gremial o publicitario. El protocolo incluía acceso mediante escáneres de seguridad y restricciones severas para elementos cortopunzantes, notebooks, paraguas y bebidas alcohólicas. El tratamiento diferencial fue ratificado por la propia panelista Yanina Latorre, quien relató que su chofer la dejó en el portón directo del corralito exclusivo, y por las publicaciones de la modelo Angie Landaburu desde el sector con refrigerios, lo que provocó la indignación pública de cronistas como Nacho Otero, quien criticó la falta de respeto de "armar un VIP para celebridades y dejar sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y abuelos".