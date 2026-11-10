Feriado del 11 de noviembre: dónde será día no laborable por la visita de León XIV

El Gobierno estableció un feriado provincial para este miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV a Luján. Quiénes tendrán día libre y cuál será la agenda del Sumo Pontífice en su último día en Argentina.

El Papa llega a Luján y habrá feriado este miércoles: qué dice el decreto oficial
El Papa llega a Luján y habrá feriado este miércoles: qué dice el decreto oficial Aire de radio
Por Mercedes Mosca 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El Gobierno declaró feriado el 11 de noviembre en Buenos Aires por la visita y misa del papa León XIV en Luján para facilitar la movilización.
  • La medida, fijada por Decreto 1103/2026 para organizar la masiva concurrencia, completa tres jornadas de asuetos tras los feriados del 9 y 10 de noviembre.
  • Tras la celebración en la Basílica y una visita carcelaria, el Sumo Pontífice partirá hacia Perú, concluyendo su gira pastoral en el país.
Resumen generado con IA

La visita del papa León XIV a la Argentina modificó el calendario de actividades y estableció distintos feriados para facilitar la organización de los encuentros multitudinarios. Después de los asuetos del lunes 9 y martes 10 de noviembre, este miércoles 11 habrá una nueva jornada sin actividad laboral en una provincia.

EN VIVO: cómo será la agenda que tendrá el papa León XIV este martes en Córdoba

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La medida alcanza exclusivamente a la provincia de Buenos Aires y coincide con el último día de la estadía del Sumo Pontífice en el país. Durante esa jornada, León XIV encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Perú.

¿Dónde es feriado el miércoles 11 de noviembre y por qué?

El miércoles 11 de noviembre de 2026 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la visita del papa León XIV a la ciudad de Luján.

La disposición fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, que determinó los alcances de los feriados vinculados con la llegada del Pontífice a la Argentina.

La normativa estableció el feriado provincial para facilitar la organización de las actividades previstas y la circulación de personas durante la convocatoria religiosa.

De esta manera, el calendario de feriados especiales por la visita papal quedó distribuido en tres jornadas:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado de alcance nacional.
  • Martes 10 de noviembre: feriado en Buenos Aires y Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Este es el cronograma previsto para el miércoles 11 de noviembre:

  • 8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
  • 10: Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
  • 13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
  • 14: partida del vuelo con destino a Lima, Perú.

El encuentro contará con la participación de distintos artistas y grupos musicales. Luciano Pereyra será el número principal y estará acompañado por los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

La celebración religiosa será una de las últimas actividades públicas del Pontífice en el país, antes de la ceremonia de despedida y su viaje hacia Perú.

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