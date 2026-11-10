Feriado del 11 de noviembre: dónde será día no laborable por la visita de León XIV
El Gobierno estableció un feriado provincial para este miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV a Luján. Quiénes tendrán día libre y cuál será la agenda del Sumo Pontífice en su último día en Argentina.
Resumen para apurados
- El Gobierno declaró feriado el 11 de noviembre en Buenos Aires por la visita y misa del papa León XIV en Luján para facilitar la movilización.
- La medida, fijada por Decreto 1103/2026 para organizar la masiva concurrencia, completa tres jornadas de asuetos tras los feriados del 9 y 10 de noviembre.
- Tras la celebración en la Basílica y una visita carcelaria, el Sumo Pontífice partirá hacia Perú, concluyendo su gira pastoral en el país.
La visita del papa León XIV a la Argentina modificó el calendario de actividades y estableció distintos feriados para facilitar la organización de los encuentros multitudinarios. Después de los asuetos del lunes 9 y martes 10 de noviembre, este miércoles 11 habrá una nueva jornada sin actividad laboral en una provincia.
La medida alcanza exclusivamente a la provincia de Buenos Aires y coincide con el último día de la estadía del Sumo Pontífice en el país. Durante esa jornada, León XIV encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Perú.
¿Dónde es feriado el miércoles 11 de noviembre y por qué?
El miércoles 11 de noviembre de 2026 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la visita del papa León XIV a la ciudad de Luján.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, que determinó los alcances de los feriados vinculados con la llegada del Pontífice a la Argentina.
La normativa estableció el feriado provincial para facilitar la organización de las actividades previstas y la circulación de personas durante la convocatoria religiosa.
De esta manera, el calendario de feriados especiales por la visita papal quedó distribuido en tres jornadas:
- Lunes 9 de noviembre: feriado de alcance nacional.
- Martes 10 de noviembre: feriado en Buenos Aires y Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.
Este es el cronograma previsto para el miércoles 11 de noviembre:
- 8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
- 10: Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
- 13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
- 14: partida del vuelo con destino a Lima, Perú.
El encuentro contará con la participación de distintos artistas y grupos musicales. Luciano Pereyra será el número principal y estará acompañado por los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.
La celebración religiosa será una de las últimas actividades públicas del Pontífice en el país, antes de la ceremonia de despedida y su viaje hacia Perú.