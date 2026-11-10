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Este miércoles se abre el portal 11/11: por qué el 11 es una cifra maestra para la numerología

La disciplina atribuye a esta combinación una oportunidad para conectar con la intuición y reconocer aquello que necesita transformarse.

Este miércoles se abre el portal 11/11: por qué el 11 es una cifra maestra para la numerología
Foto: mujerhoy.com
Por Milagro Corbalán 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Este miércoles 11 de noviembre, la numerología celebra a nivel global el portal 11/11, una fecha mística asociada a la iluminación y a la transformación personal.
  • El 11 es un número maestro que une las energías del 1 y del 2. Aunque la ciencia la califica de pseudociencia, la disciplina le asigna intuición y despertar de la conciencia.
  • La fecha representa una oportunidad para dejar atrás patrones nocivos, revisar la percepción interna e impulsar cambios personales significativos hacia el futuro.
Resumen generado con IA

Este miércoles será un día especial para la numerología por la coincidencia que representarán el día y el mes en la fecha: será el día 11 del 11° mes del año. Tradicionalmente, se habla de un portal que se abre o magnifica en ese día, asociado a las energías y al potencial que la numerología considera que tiene el 11. Es que la cifra es digna de destacar según este tipo de creencias.

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La numerología es el conjunto de creencias según el cual los números tienen una relación mística entre sí. Esta disciplina también asocia las fuerzas del universo con los seres vivos, siempre guiados por los números. Aunque la comunidad científica considera este conocimiento como parte de una pseudociencia, su concepción señala que el 11, el 22 y el 33 son números que destacan.

Qué son los números maestros, según la numerología

Los números maestros son números de dos dígitos repetidos que tienen una energía y un significado espiritual. Según la revista Cuerpomente, el número 11 es el primer número maestro y está asociado principalmente a la iluminación. Es una referencia a la apertura y prospección hacia determinados caminos que la persona seguirá. El 11 influye en las personas y en quienes se encuentran a su alrededor.

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“Se considera que estos números combinan la energía del número individual del dígito repetido y de la suma de los dos”, explica un artículo de Cuerpomente. Esto significa que el 11 combina la energía del número 1 con la del número 2. Otros números maestros combinan la energía de otros números. El 22, por ejemplo, combina la energía del 2 con la del 4.

El 11, un número maestro

En particular, el 11 puede decir que una persona es intuitiva, sensible, con una profunda percepción y conexión espiritual. Pero no todo es positivo, porque las personas con camino de vida 11 también tienen su lado negativo. Suelen caracterizarse por presentar contradicciones internas, emociones profundas y una sensación de percibir cosas que otros ignoran por completo.

Se vincula al número con personas que tienen capacidad de inspirar a los demás, transmitir ideas, acompañar procesos de otras personas o generar cambios teniendo en cuenta su perspectiva.

Para saber si una persona tiene un camino de vida 11, es necesario sumar todas las cifras de su fecha de nacimiento y luego reducirlas. Por ejemplo, una persona nacida el 28 de julio de 2007, es decir, el 28/7/2007, debe sumar 2+8+7+2+0+0+7. El resultado será 26, pero este número debe volver a reducirse sumando 2+6, por lo que dará 8. En caso de resultar 11, el 11 no se reduce e indica que tiene un camino de vida según ese número.

Portal 11/11: qué significa según la numerología

Según corrientes espirituales y de numerología, el 11/11 representa un despertar de la conciencia con toma de mayor dimensión de quiénes somos y qué queremos. También es un día en el que debemos prestar atención a la percepción interna y a lo que sentimos, a las coincidencias que parecen tener significados personales y a los patrones, pensamientos y situaciones que ya no suman y que hay que dejar atrás.

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En este sentido, el concepto “portal” se utiliza para referirse a una supuesta apertura energética o espiritual que facilitaría todos los procesos mencionados anteriormente para la transformación personal.

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