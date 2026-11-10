Este miércoles se abre el portal 11/11: por qué el 11 es una cifra maestra para la numerología

Este miércoles será un día especial para la numerología por la coincidencia que representarán el día y el mes en la fecha: será el día 11 del 11° mes del año. Tradicionalmente, se habla de un portal que se abre o magnifica en ese día, asociado a las energías y al potencial que la numerología considera que tiene el 11. Es que la cifra es digna de destacar según este tipo de creencias.