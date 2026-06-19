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¿Quién fuiste en una vida pasada? El significado de tu fecha de nacimiento, según la numerología

La numerología te permite calcular tu número de vida a partir de tu fecha de nacimiento. Conocé el significado de este dígito y las claves de tu alma para entender tu misión y talentos actuales.

Cómo saber quién fuiste en tu vida pasada según tu fecha de nacimiento
Cómo saber quién fuiste en tu vida pasada según tu fecha de nacimiento Diario UNO
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La numerología propone revelar en la actualidad la identidad de vidas pasadas y la misión de cada persona mediante un cálculo basado en su fecha de nacimiento.
  • El método consiste en sumar los dígitos del nacimiento hasta obtener un solo número del 1 al 9, donde cada dígito representa un rol y energía kármica específica del pasado.
  • Aunque carece de aval científico, esta disciplina se consolida como una herramienta de reflexión individual para identificar talentos, desafíos y vínculos en la vida actual.
Resumen generado con IA

Muchas personas creen que la fecha de nacimiento puede revelar mucho más que la personalidad o las características de cada individuo. Desde la numerología y distintas corrientes espirituales, existe la idea de que los números también guardan información sobre la energía kármica y las experiencias que un alma habría vivido en otras existencias.

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A través de un cálculo muy sencillo, esta interpretación propone descubrir cuál fue el aprendizaje de una vida pasada y cómo esa energía podría seguir influyendo en el presente.

Cómo calcular tu número de vida

Para obtener el llamado número de vida, se deben sumar todos los dígitos de la fecha de nacimiento hasta reducir el resultado a un solo número.

Por ejemplo, una persona nacida el 14/08/1992 debe realizar la siguiente cuenta:

1 + 4 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 2 = 34

Luego, se vuelve a sumar el resultado:

3 + 4 = 7

Ese número final es el que, según esta corriente, representa la energía que acompaña a la persona desde vidas anteriores y puede ofrecer pistas sobre su misión en la vida actual.

Qué significa cada número

Una vez obtenido el número de vida, esta es la interpretación propuesta por la numerología:

  • 1: líder, pionero e impulsor de nuevos caminos.
  • 2: alma sensible, conciliadora y orientada a la cooperación.
  • 3: comunicador, creativo y expresivo.
  • 4: trabajador, constructor y perseverante.
  • 5: espíritu libre, aventurero y amante del cambio.
  • 6: sanador, protector y cuidador de los demás.
  • 7: sabio, investigador o buscador espiritual.
  • 8: estratega, ambicioso y vinculado al éxito material.
  • 9: alma compasiva, solidaria y enfocada en ayudar a los demás.

Aunque estas creencias no cuentan con respaldo científico, quienes siguen la numerología consideran que el número de vida puede servir como una herramienta de reflexión para comprender mejor los talentos, desafíos y vínculos que acompañan a cada persona a lo largo de su camino.

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