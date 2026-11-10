Portal 11/11: el ritual con laurel y velas para atraer dinero y abundancia este miércoles

Según las creencias vinculadas con esta corriente espiritual, el número 11 representa la conexión divina y la apertura de nuevos caminos. Por eso, el martes 10 de noviembre será una oportunidad para preparar las intenciones y, durante el miércoles 11/11, realizar distintos rituales destinados a dejar atrás aquello que ya no se desea y proyectar nuevos objetivos para el cierre del año.