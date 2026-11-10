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Portal 11/11: el ritual con laurel y velas para atraer dinero y abundancia este miércoles

Según las creencias vinculadas con esta corriente espiritual, el número 11 representa la conexión divina y la apertura de nuevos caminos.

Portal 11/11: el sencillo ritual que recomiendan para atraer dinero y cumplir deseos
Portal 11/11: el sencillo ritual que recomiendan para atraer dinero y cumplir deseos Canal 26
Por Mercedes Mosca 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Seguidores de la numerología realizan este 11 de noviembre rituales con velas y laurel para atraer prosperidad económica ante el portal energético 11/11.
  • La práctica incluye escribir once deseos, sahumar el ambiente y usar hojas de laurel. Para esta corriente, el 11 es un número maestro que abre caminos.
  • Aunque carece de aval científico, esta celebración anual gana adeptos que la utilizan como una herramienta de introspección y balance hacia el fin de año.
Resumen generado con IA

Cada 11 de noviembre se produce una fecha especial para quienes siguen la numerología y las prácticas espirituales. El denominado portal 11/11 es considerado un momento de conexión energética, asociado con la intuición, la renovación personal y la posibilidad de atraer abundancia y prosperidad.

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Según las creencias vinculadas con esta corriente espiritual, el número 11 representa la conexión divina y la apertura de nuevos caminos. Por eso, el martes 10 de noviembre será una oportunidad para preparar las intenciones y, durante el miércoles 11/11, realizar distintos rituales destinados a dejar atrás aquello que ya no se desea y proyectar nuevos objetivos para el cierre del año.

Qué significa el portal 11/11 y por qué se relaciona con la abundancia

En numerología, el número 11 es considerado un número maestro y se vincula con la intuición, la sensibilidad y el crecimiento espiritual. Su repetición en la fecha 11/11 potencia simbólicamente estas características y da origen a lo que se conoce como portal energético.

De acuerdo con las interpretaciones de astrólogos y guías espirituales, esta jornada representa una oportunidad para revisar los objetivos personales, agradecer las experiencias vividas y establecer nuevas intenciones.

Entre los propósitos más asociados con el portal 11:11 aparecen la prosperidad económica, la abundancia, el bienestar emocional y la apertura de oportunidades.

Estas prácticas forman parte de creencias espirituales y no cuentan con evidencia científica que demuestre que la fecha pueda modificar la realidad o garantizar resultados materiales. Sin embargo, para quienes las siguen, funcionan como un espacio de reflexión y conexión personal.

El ritual del 11/11 para atraer dinero, abundancia y prosperidad

Una de las prácticas más difundidas para aprovechar simbólicamente la energía del portal 11/11 consiste en realizar un ritual que combina limpieza del ambiente, escritura de deseos, meditación y elementos asociados con la prosperidad.

Estos son los cinco pasos propuestos:

1. Limpiar energéticamente los espacios

El primer paso consiste en preparar el ambiente. Para eso, se puede utilizar sahumo, palo santo o canela, con la intención de dejar atrás las energías negativas y generar un espacio de tranquilidad.

2. Escribir once deseos o intenciones

En una hoja blanca, se deben anotar once deseos o afirmaciones positivas. La recomendación es escribirlos en tiempo presente, como si ya fueran parte de la realidad.

Algunas frases que se pueden utilizar son:

  • "Agradezco por la prosperidad que fluye en mi vida".
  • "Recibo abundancia en todas sus formas".

El siguiente paso consiste en encender una vela dorada o verde, colores asociados simbólicamente con el dinero y el éxito.

Debajo de ella se coloca una hoja de laurel con la palabra "abundancia" escrita. Mientras la vela permanece encendida, se propone visualizar los objetivos cumplidos y concentrarse en la gratitud.

4. Realizar una meditación

Después, se recomienda dedicar unos minutos a la meditación, cerrar los ojos y repetir mentalmente una afirmación de apertura y confianza:

"Abro mi corazón y mi mente a las infinitas posibilidades del universo".

5. Guardar el laurel como amuleto

Una vez que la vela se haya apagado por completo, se puede conservar la hoja de laurel en la billetera o cartera como símbolo de prosperidad y abundancia.

Es importante mantener la vela siempre bajo supervisión y apagarla si es necesario; nunca debe dejarse encendida sin vigilancia.

Qué cosas evitar durante el portal energético 11/11

Dentro de estas creencias espirituales, también existen recomendaciones sobre las actitudes que conviene evitar durante esta jornada.

Los especialistas en estas prácticas sugieren mantener la calma y procurar que los pensamientos y las acciones estén alineados con los objetivos personales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Evitar discusiones y situaciones de conflicto.
  • Alejar los pensamientos negativos y las preocupaciones innecesarias.
  • No realizar las actividades de manera automática, sin prestar atención al presente.
  • Dedicar un momento del día a agradecer y reflexionar sobre los objetivos pendientes.
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