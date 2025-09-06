El eclipse del 7 de septiembre abre un nuevo portal: tres rituales para aprovechar esa energía

Para el 7 de septiembre, la Luna se transformará en un fascinante color carmesí, opacada por la sombra de la Tierra que pasa frente a ella, un evento que no volverá a repetirse hasta 2026. A la vez, desde la astrología y las corrientes espirituales advierten que este fenómeno abre un significativo portal de cambio, ideal para liberar lo que ya no suma y sembrar nuevas intenciones.