El eclipse del 7 de septiembre abre un nuevo portal: tres rituales para aprovechar esa energía

La agenda de espectáculos celestiales ya tiene marcada una nueva función en el calendario: el eclipse lunar del 7 de septiembre. Un fenómeno astronómico que ofrece un escenario único, donde la magia y el enigma se mezclan, a la vez que se trata de un hecho de gran potencia energética, que puede tener grandes efectos en nuestra vida personal.
Para el 7 de septiembre, la Luna se transformará en un fascinante color carmesí, opacada por la sombra de la Tierra que pasa frente a ella, un evento que no volverá a repetirse hasta 2026. A la vez, desde la astrología y las corrientes espirituales advierten que este fenómeno abre un significativo portal de cambio, ideal para liberar lo que ya no suma y sembrar nuevas intenciones.
Rituales para aprovechar la energía del eclipse
En el marco de este importante evento, existen rituales simples y poderosos que pueden ayudar a conectar con la energía del eclipse a la vez habilitar nuevos caminos en nuestra vida, de mayor purificación, de liberación de obstáculos y de atracción de la energía que sí deseamos sean parte de nuestra cotidianeidad. Desde el diario La Nación compartieron algunos de ellos:
1. Encender una vela blanca
La luz de una vela blanca actúa como canal de purificación y foco de introspección. Durante la noche del eclipse se recomienda encenderla en un lugar tranquilo y visualizar cómo esa llama disuelve miedos, bloqueos o patrones mentales que obstaculizan tu vida.
Cómo hacerlo:
Encendé la vela mientras respirás profundo.
Cerrá los ojos y pensá en todo lo que necesitás dejar atrás.
Podés acompañarlo con una frase como: “Libero todo lo que ya no vibra con mi evolución”.
2. Escribir deseos e intenciones
La escritura es una forma de anclar pensamientos y proyectarlos al universo. Aprovechar la energía del eclipse para decretar metas es muy bueno para conectar con aquello que realmente se desea atraer a la vida.
Elementos necesarios:
- Papel blanco
- Birome azul (para claridad) o roja (para pasión o motivación)
Cómo hacerlo:
- Escribí tus intenciones con afirmaciones positivas y en tiempo presente.
- Leé en voz alta cada frase, visualizándote ya cumpliendo esos objetivos.
- Guardá el papel en un lugar especial, o quémalo si deseás soltar el pedido al universo.
3. Ritual de abundancia
El eclipse también es un momento ideal para manifestar abundancia, no solo material, sino emocional, espiritual y en la salud.
Elementos necesarios:
- Una vela dorada (símbolo de riqueza y éxito).
- Hojas de laurel.
- Un billete doblado o una piedra que tenga valor simbólico.
Cómo hacer
- Encendé la vela en un espacio donde te sientas en paz.
- Colocá alrededor las hojas de laurel y el billete o piedra.
- Decí en voz alta: “Activo la energía de la abundancia en mi vida en todas sus formas”.
- Dejá que la vela se consuma y guardá el billete o piedra como amuleto.