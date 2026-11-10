León XIV, en Córdoba: el Papa evocó al cura Brochero y a Mama Antula y pidió a los fieles a “ser santos” en la vida cotidiana

Resumen para apurados
- El papa León XIV celebró este martes su segunda misa en Córdoba para instar a los fieles a comprometerse con la santidad y construir una patria fraterna y solidaria.
- Ante una multitud en la Escuela de Aviación Militar, el pontífice evocó el legado del cura Brochero y Mama Antula para llamar a traducir la fe en acciones concretas cotidianas.
- El mensaje busca proyectar el rol de la Iglesia hacia el ámbito civil y social, promoviendo la justicia y la caridad sin emitir posicionamientos partidarios directos.
El papa León XIV volvió a encontrarse con una multitud de fieles este martes en Córdoba, donde celebró su segunda misa en la Argentina. Desde la Escuela de Aviación Militar, el Pontífice pronunció una homilía en la que puso en valor la historia religiosa de la provincia, recordó a referentes de la Iglesia y dejó un mensaje sobre el compromiso que deben asumir los creyentes en la sociedad.
En su reflexión, destacó que Córdoba fue escenario de numerosas experiencias de santidad y mencionó especialmente al cura Brochero y a Mama Antula, dos figuras vinculadas con la evangelización y el servicio a los demás.
“Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad”, expresó León XIV ante los peregrinos que participaron de la ceremonia.
El Papa también hizo referencia al camino espiritual de los cristianos y a la necesidad de traducir la fe en acciones concretas. En ese sentido, sostuvo que quienes fueron liberados del poder de las tinieblas están llamados a vivir en la luz de Dios.
El compromiso de los fieles y el mensaje de León XIV
Uno de los ejes centrales de la homilía fue la responsabilidad de los creyentes frente a los desafíos del mundo actual. “El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”, señaló el Pontífice.
Sin hacer referencias directas al Gobierno nacional ni a dirigentes políticos, León XIV orientó su mensaje hacia valores como la caridad, la justicia y la fraternidad. “Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia”, afirmó.
En el tramo final de su intervención, el Papa amplió ese llamado y pidió que la evangelización no quede limitada a los espacios religiosos, sino que se manifieste en las actividades y relaciones de todos los días.
“Vayan y sean santos: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, exhortó.