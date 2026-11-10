León XIV, en Córdoba: el Papa evocó al cura Brochero y a Mama Antula y pidió a los fieles a “ser santos” en la vida cotidiana

El papa León XIV volvió a encontrarse con una multitud de fieles este martes en Córdoba, donde celebró su segunda misa en la Argentina. Desde la Escuela de Aviación Militar, el Pontífice pronunció una homilía en la que puso en valor la historia religiosa de la provincia, recordó a referentes de la Iglesia y dejó un mensaje sobre el compromiso que deben asumir los creyentes en la sociedad.