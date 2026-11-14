Las flatulencias nocturnas no se las atribuye nadie, pero son de todos

Resumen para apurados
- El cuerpo humano expulsa gases de forma involuntaria durante la noche al dormir debido a la relajación muscular y a la fermentación digestiva acumulada en el colon.
- Al adoptar una postura horizontal y entrar en sueño profundo, el esfínter anal se relaja naturalmente, liberando entre 0,5 y 1,5 litros de gas producidos a diario.
- Aunque es un proceso fisiológico normal que reduce riesgos para la salud, especialistas aconsejan consultar al médico si se vuelve doloroso o crónico.
Tener una flatulencia es inevitable, evitarla es malo para la salud. La situación teniendo en cuenta que influye en el bienestar, no debería estar condenada, pero su mal aroma y la asociación a las heces humanas, lo hacen imposible. Tirarse un gas es completamente normal y necesario.
El cuerpo humano produce entre 0.5 y 1.5 litros de gas al día, lo que equivale a expulsar gases entre 10 y 20 veces al día en promedio. De noche está comprobado por la ciencia y por las personas que acompañan a alguien, al entrar en las fases más profundas del sueño, el tono muscular del esfínter se relaja y el cuerpo libera de forma automática lo que acumuló durante el día. Es decir, todo está más allanado para los gases mientras dormimos.
La combinación es fisiológica, por lo tanto, en cualquier ser vivo se produce. Que si se come esto o lo otro, si nos ponemos en una posición determinada en la cama o cualquier otra razón no es válida. Más allá de sonrojarse, quien se tira un gas -y tiene evidencia científica- no debe excusarse.
Técnicamente habría que agradecerle a la naturaleza que durante el tiempo de sueño, un momento de la vida en el que más en soledad solemos estar, sea también el de mayor relajación de todos los grupos musculares, entre ellos los de la digestión diaria, que digitan en gran medida la expulsión de los gases.
A lo largo del día, las comidas que se consumen van avanzando por el tracto digestivo. Lo que se ingiere en el almuerzo o en la tarde llega al colon (donde habitan la mayoría de las bacterias fermentadoras) hacia el final del día y la noche. La fermentación bacteriana alcanza su punto máximo durante estas horas, liberando gases continuamente.
Durante el día, mantenemos un control voluntario e inconsciente sobre el esfínter anal externo para retener los gases por razones sociales. Al relajarnos en el sofá o al dormir, todo el tono muscular disminuye. El esfínter se relaja de forma natural, por lo que el cuerpo encuentra la ocasión ideal para liberar el gas acumulado automáticamente sin la inhibición consciente que mantenemos despiertos.
Entre los hechos manejables, entra el de la postura. De día el ser humano suele estar de pie, el cambio al acostarse horizontalmente hace que el gas ya no se quede "atrapado" en las curvas o bolsas superiores del colon. La posición supina o lateral facilita que el gas viaje más rápido hacia el recto para ser expulsado. La Cena copiosa o tardía
Cenar pesado, otro factor externo, consumir alimentos ricos en fibra/carbohidratos fermentables o comer muy cerca de la hora de acostarse acelera la producción de gas justo cuando la motilidad intestinal disminuye durante el reposo.
¿Molesta? ¿Qué se puede hacer?
Si se trata de un simple caso de flatulencia nocturna, probablemente la consulta al médico no es necesaria. Unos pocos cambios en el estilo de vida probablemente sean suficientes para solucionarlo. Entre las medidas que se pueden adoptar están:
- Cenar al menos 2 a 3 horas antes de acostarse para darle tiempo al estómago e intestino delgado de procesar la mayor parte de los alimentos.
- Camina de 10 a 15 minutos después de cenar para estimular el tránsito intestinal y expulsar el exceso de aire antes de ir a la cama.
- Moderar los alimentos altamente fermentables en la cena.
- Comer despacio, no alimentarse y hablar al mismo tiempo.
- Proteger la salud mental. El manejo del estrés, la atención plena y la terapia pueden ayudar a calmar un intestino hipersensible. Pero eso no significa que los gases sean producto de la imaginación.
- No fumar. Reducir la cantidad de aire que tragas es una excelente razón para abandonar el hábito.
Vale tener en cuenta que todos pueden tener noches incómodas, con gases de vez en cuando. Pero tener muchos gases crónicos o dolorosos podría ser señal de un problema de salud subyacente. Si las flatulencias se vuelven excesivas (más de tres días a la semana) o hay hinchazón abdominal es recomendable una consulta médica.