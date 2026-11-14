Las flatulencias nocturnas no se las atribuye nadie, pero son de todos

El cuerpo humano produce entre 0.5 y 1.5 litros de gas al día, lo que equivale a expulsar gases entre 10 y 20 veces al día en promedio. De noche está comprobado por la ciencia y por las personas que acompañan a alguien, al entrar en las fases más profundas del sueño, el tono muscular del esfínter se relaja y el cuerpo libera de forma automática lo que acumuló durante el día. Es decir, todo está más allanado para los gases mientras dormimos.