Inflamación abdominal: cómo cocinar los alimentos para evitar gases

Otros factores que producen gases son la elección de los alimentos o la fermentación de bacterias en el colon. En ambos casos, corresponde hacer una revisión de la dieta del paciente para detectar si se trata solo de la combinación de alimentos o si puede tratarse de algún tipo de patología gástrica. Es importante tener en cuenta que el estrés, la ansiedad o el consumo de algunos medicamentos también pueden propiciar la inflamación abdominal.