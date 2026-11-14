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Adecco busca vendedores en Tucumán para trabajar con Mercado Pago: cómo postularse

La convocatoria busca perfiles con experiencia comercial para sumar y acompañar comercios que utilizan QR y Point. El puesto es híbrido y ofrece sueldo más comisiones.

OPORTUNIDAD. Adecco busca vendedores en Tucumán para trabajar con Mercado Pago.
OPORTUNIDAD. Adecco busca vendedores en Tucumán para trabajar con Mercado Pago. / MERCADO LIBRE
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Adecco abrió una búsqueda en Tucumán para contratar ejecutivos de ventas territoriales destinados a sumar comercios a los sistemas de cobro de Mercado Pago.
  • El puesto ofrece modalidad híbrida con sueldo fijo y comisiones. Se exige experiencia previa en ventas de campo y la postulación se realiza vía portales de empleo.
  • La iniciativa impulsará la adopción de cobros digitales con QR y terminales en el comercio tucumano, fortaleciendo el empleo formal en el sector de ventas local.
Resumen generado con IA

La tarea central es visitar comercios, sumar nuevos clientes y ayudarlos a empezar a cobrar con QR o Point. Esas serán algunas de las tareas del puesto que Adecco busca cubrir en Tucumán para un equipo que brinda servicios a Mercado Pago.

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La aclaración es importante: no se trata de una contratación directa de Mercado Pago. La búsqueda fue publicada por Adecco y apunta a sumar ejecutivos de ventas territoriales que trabajarán con las soluciones de cobro de la plataforma. 

Para postularse hay un requisito que sí es excluyente: contar con experiencia previa en ventas territoriales o comerciales de campo.

Qué tareas tendrá el puesto

Buena parte del trabajo es el contacto directo con los comercios. La persona seleccionada deberá detectar potenciales clientes interesados en incorporar soluciones de cobro presenciales (QR y Point).

También tendrá una cartera propia de clientes y una base de posibles comercios para contactar mediante llamadas, reuniones y visitas presenciales.

El rol requiere organizar recorridos, planificar una agenda territorial y moverse dentro de la zona asignada para encontrar nuevas oportunidades comerciales.

A esas tareas se suma el seguimiento de los resultados: habrá que analizar métricas de ventas y elaborar reportes que permitan conocer el desempeño de la cartera.

Qué ofrece el puesto en Tucumán

La posición tiene modalidad híbrida y una jornada de lunes a viernes de 9 a 18. La oferta contempla un sueldo fijo más comisiones por ventas, aunque el aviso no informa los montos.

También incluye viáticos, computadora y otras herramientas necesarias para trabajar, además de cobertura médica.

OPORTUNIDAD. Adecco busca vendedores en Tucumán para trabajar con Mercado Pago. OPORTUNIDAD. Adecco busca vendedores en Tucumán para trabajar con Mercado Pago. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué requisitos pide Adecco para postularse

El punto principal es la experiencia. La búsqueda establece como excluyente haber trabajado previamente en ventas territoriales o comerciales de campo.

También se pide secundario completo y experiencia en análisis de datos o métricas comerciales.

Tener estudios terciarios o universitarios no aparece como obligatorio, aunque se valora a quienes estén formados en Comercialización, Administración, Marketing o Ingeniería Industrial.

Además de los antecedentes laborales, Adecco busca perfiles con facilidad para comunicarse y negociar, capacidad de persuasión, autonomía y organización. 

Cómo postularse a la búsqueda laboral

Se realiza de manera online a través de los portales de empleo donde Adecco publicó la vacante. Para encontrarla, hay que buscar el puesto “Ejecutivo/a de Ventas Territoriales”, publicado por Adecco Argentina para San Miguel de Tucumán (https://www.bumeran.com.ar/empleos/ejecutivos-as-de-ventas-territoriales-tucuman-adecco).

OPORTUNIDAD. Adecco busca vendedores en Tucumán para trabajar con Mercado Pago. OPORTUNIDAD. Adecco busca vendedores en Tucumán para trabajar con Mercado Pago. / CAPTURA DE PANTALLA

Una vez dentro del aviso, el interesado debe seleccionar la opción para postularse e ingresar a su cuenta en la plataforma. Quienes todavía no tengan un usuario deberán registrarse antes de continuar.

Después hay que completar o actualizar el perfil laboral y cargar el currículum. 

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