Colapinto y la frustración tras quedar afuera en una caótica Q1 en Brasil: "No funcionó nada, faltó agarre y ritmo"
El piloto argentino finalizó 17° en una sesión demorada por la lluvia torrencial y largará 15° el domingo beneficiado por sanciones ajenas. Ambos monoplazas de Alpine se despidieron en el primer corte y el pilarense remarcó los graves problemas de tracción y sobrecalentamiento de neumáticos sobre el asfalto mojado de Interlagos.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 del GP de Brasil este sábado tras clasificar 17° con Alpine, afectado por la lluvia torrencial y la falta de tracción en Interlagos.
- La sesión se demoró casi hora y media por el diluvio. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly sufrieron por el aquaplaning y el sobrecalentamiento de los neumáticos.
- El piloto largará 15° el domingo beneficiado por sanciones a rivales y buscará remontar posiciones durante una carrera de 71 vueltas que prevé un clima igualmente complejo.
Una sesión clasificatoria marcada por la inestabilidad climática y las demoras terminó en decepción para el equipo Alpine en el Gran Premio de Brasil. Luego de una postergación de casi una hora y media debido al diluvio y la acumulación de agua sobre el trazado de Interlagos, Franco Colapinto no logró superar el primer filtro y quedó eliminado en la Q1 al finalizar en la 17ª colocación con una marca de 1:33.327. El pilarense quedó marginado por apenas 0s177 frente al registro de Alex Albon (Williams), aunque el domingo moverá desde el 15° cajón de partida gracias a las penalizaciones aplicadas a Max Verstappen y Lewis Hamilton.
El golpe para la escudería francesa fue por partida doble, ya que Pierre Gasly también quedó fuera de competencia en el primer segmento al cerrar su mejor vuelta en 1:33.449, clasificando inmediatamente detrás de su compañero de equipo. Tras bajarse del monoplaza, Colapinto no ocultó su malestar por el rendimiento del auto bajo la lluvia: “Al principio de la sesión estaba complicado, patinaba mucho. Había aquaplaning, después se puso mejor, pero no teníamos el ritmo para pasar. Nos costó encontrar temperatura con las gomas y encontrar el grip. En general, patinaba mucho en mitad de curva y no traccionaba. Fueron varias cosas que, en conjunto, no salieron. No funcionó nada”.
El desgaste prematuro del compuesto para piso mojado fue uno de los principales condicionantes en el desenlace de la tanda. “Mucho sobrecalentamiento de gomas, fue complicado. Empujamos todas las vueltas y llegó un momento en el que sobrecalentamos. La última vuelta fue mala por eso mismo. Además, no se veía nada para atrás por la cantidad de spray tremenda que había en pista”, detalló el argentino, quien también consideró acertada la cautela de las autoridades para demorar el inicio por razones de seguridad: “Cuando salimos la primera vez estaba inmanejable; esta vez estuvimos un poco de más en el tiempo de espera, pero era muy difícil saber el punto exacto para salir”.
Con la mirada puesta en el Gran Premio del domingo —programado a 71 giros a partir de las 14—, el bonaerense confía en revertir la imagen y pelear por avanzar en el clasificador: “En seco estamos más competitivos, eso seguro. Mirando el pronóstico parece que las condiciones van a estar parecidas a las de hoy, pero vamos a trabajar para andar más rápido y dar un salto. Hoy la performance no estuvo en el auto, pero si en seco anduvo bien, hay que mejorarlo en mojado para estar en la pelea”.