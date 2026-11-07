Colapinto y la frustración tras quedar afuera en una caótica Q1 en Brasil: "No funcionó nada, faltó agarre y ritmo"

El desgaste prematuro del compuesto para piso mojado fue uno de los principales condicionantes en el desenlace de la tanda. “Mucho sobrecalentamiento de gomas, fue complicado. Empujamos todas las vueltas y llegó un momento en el que sobrecalentamos. La última vuelta fue mala por eso mismo. Además, no se veía nada para atrás por la cantidad de spray tremenda que había en pista”, detalló el argentino, quien también consideró acertada la cautela de las autoridades para demorar el inicio por razones de seguridad: “Cuando salimos la primera vez estaba inmanejable; esta vez estuvimos un poco de más en el tiempo de espera, pero era muy difícil saber el punto exacto para salir”.