Franco Colapinto quedó 17° en la clasificación del GP de Brasil, pero largará desde el puesto 15
Pole position para Lando Norris bajo la lluvia en Interlagos
Lando Norris ratificó su jerarquía en asfalto mojado y se quedó con una pole position brillante en São Paulo al clavar los cronómetros en 1m27s470. El piloto de McLaren postergó por apenas dos décimas a George Russell (2°) y por 0.421 al campeón Andrea Kimi Antonelli (3°), sentenciando el cierre de una clasificación dramática y extenuante que, tras largas horas de demora por tormenta eléctrica y ríos de agua sobre la pista, premió la fidelidad del público en las tribunas con una grilla electrizante para la carrera del domingo.
El agua frena la actividad en Interlagos: todos a boxes y pole para Norris
El recrudecimiento del temporal obligó a los diez protagonistas a refugiarse en sus garajes, dejando a Lando Norris en lo más alto. El británico de McLaren lideró la tanda decisiva por delante de George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Completando el clasificador de la Q3 aparecen Liam Lawson en un valioso quinto lugar, escoltado por Nico Hülkenberg, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Fernando Alonso y Alexander Albon.
Semáforo verde y carrera contra el reloj: se define la pole bajo amenaza de diluvio
Comenzó la última y decisiva tanda clasificatoria en São Paulo con la mirada puesta en el cielo y los radares al rojo vivo. Ante la inminente llegada de una cortina de agua intensa sobre el trazado paulista, los diez pilotos salieron disparados a la pista desde el primer segundo para intentar clavar un registro veloz con gomas intermedias antes de que la lluvia vuelva a desatarse y arruine cualquier opción de vuelta rápida. Quien logre cerrar un primer intento limpio tendrá medio boleto a la pole position asegurado.
Los eliminados en Q2
Concluyó la segunda ronda clasificatoria con un corte cargado de sorpresas y figuras de peso que quedaron al margen de la Q3. Lewis Hamilton no logró meterse en la definición y terminó 11°, seguido inmediatamente por Oscar Piastri (12°), Rafael Câmara (13°), Arvid Lindblad (14°) y Carlos Sainz (15°). La nómina de bajas la completó Max Verstappen en el 16° casillero, quien tras no registrar giros por su penalización previa ratificó un inicio de fin de semana cuesta arriba para Red Bull en São Paulo.
Semáforo verde en Interlagos: arranca la segunda ronda con Verstappen guardado en boxes
Se puso en marcha la Q2 en São Paulo bajo un asfalto que todavía conserva mucha agua acumulada, aunque con el cese progresivo de la lluvia los pilotos contarán con la oportunidad de mejorar los registros a medida que se limpie la huella en pista. La gran particularidad del inicio la protagoniza Max Verstappen: condicionado por una penalización en la grilla para el domingo, el neerlandés ni siquiera salió del garaje de Red Bull y decidió quedarse en boxes.
Golpe para Alpine: Colapinto finalizó 17° y Gasly quedó eliminado junto al argentino
En una tanda sumamente complicada por las condiciones del asfalto húmedo, los dos monoplazas de Enstone se quedaron afuera en el primer corte clasificatorio. Franco Colapinto cerró su intento en el 17° puesto, superando por escaso margen a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó 18° y confirmó una prematura doble eliminación para Alpine de cara a la grilla del domingo.
¡Hay luz verde! La clasificación arranca a las 16:26 con pista mojada
La dirección de carrera confirmó el inicio de la sesión clasificatoria para las 16:26 y el movimiento es frenético en el pitlane. Con el visto bueno de los comisarios para poner en marcha la Q1 sobre un asfalto mojado y sin sol, los mecánicos apuran la salida de los monoplazas a la pista, donde Franco Colapinto y la parrilla buscarán marcar un registro seguro desde el primer minuto antes de que vuelvan a cambiar las condiciones climáticas.
Pirelli advierte por riesgo inminente de aquaplaning y falta de visibilidad
Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport, explicó los parámetros técnicos que impiden la salida a pista: "La evaluación tiene en cuenta la profundidad del agua acumulada en la pista. Si la profundidad del agua supera la de los surcos del neumático... entonces el aquaplaning está garantizado", alertó el responsable del fabricante italiano, quien además subrayó el peligro del spray en el aire: "La visibilidad empeora cada vez más debido al agua acumulada que sale despedida por el aire".
La FIA insiste en clasificar hoy: las alternativas para ordenar la grilla
Con pronósticos de lluvia que también amenazan la jornada del domingo, la prioridad absoluta de la FIA es disputar la clasificación esta misma tarde en cuanto se abra una ventana sin precipitaciones intensas. Si el temporal no da tregua y obliga a una cancelación definitiva, los comisarios ya analizan los planes de contingencia para conformar la grilla de largada de la carrera: utilizar los tiempos registrados en la última práctica libre (FP3) o alinear a los pilotos según el orden actual de las posiciones en el campeonato de pilotos.
Malas noticias desde el radar: el pico de la tormenta golpea Interlagos
El panorama empeora en São Paulo: la franja de lluvia más severa acaba de ingresar de lleno sobre el circuito y los radares meteorológicos indican que este diluvio se mantendrá durante al menos 20 o 30 minutos más. Con el asfalto colapsado de agua y los monoplazas guardados en los garajes, cualquier intento de habilitar la pista queda completamente descartado hasta que este núcleo de tormenta termine de cruzar el autódromo.
Tormenta eléctrica sobre Interlagos y demora récord sin resolución de la FIA
El temporal empeora minuto a minuto en São Paulo, con intensas descargas eléctricas, truenos y una cortina de agua incesante que complica cualquier salida a pista. A casi una hora del horario estipulado para el arranque de la clasificación, Dirección de Carrera sigue demorando una definición oficial a la espera de una ventana meteorológica favorable en los radares, mientras en el paddock crece la incertidumbre y miles de fanáticos resisten completamente empapados en las tribunas descubiertas del circuito.
La dirección de carrera advierte por sectores críticos con riesgo de aquaplaning
La FIA emitió un comunicado oficial sobre el estado del circuito e identificó los puntos donde la cantidad de agua estancada impide la actividad: "Las curvas 2 y 3, así como el tramo entre las curvas 4 y 5, son los puntos problemáticos actuales donde el agua acumulada podría provocar aquaplaning", detallaron las autoridades, ratificando que la seguridad en pista sigue comprometida para iniciar la clasificación.
Diluvio, truenos y desconcierto: los pilotos se bajan de los autos
La lluvia volvió a arreciar con fuerza sobre Interlagos y el panorama es de incertidumbre total. Ya transcurrieron 40 minutos del horario previsto y, tras apenas un giro de reconocimiento a la pista, varios corredores optaron por descender de sus monoplazas mientras Dirección de Carrera sigue sin definir el futuro de la tanda. La tormenta eléctrica no da tregua: las cámaras de la transmisión oficial captaron el impacto de un rayo en las inmediaciones del circuito hace instantes, lo que complica aún más cualquier intento de habilitar la sesión por razones estrictas de seguridad.
El auto médico completó la inspección y se aguarda la decisión oficial
El vehículo médico regresó a boxes tras evaluar el estado del circuito y la dirección de carrera definirá los pasos a seguir. Con un ambiente fresco que frena la evaporación natural del asfalto, los ríos de agua irán cediendo si la lluvia sigue remitiendo, aunque la visibilidad reducida por el spray en suspensión se perfila como el principal obstáculo para habilitar la pista.
El pronóstico no es alentador
Los radares predicen al menos 10 minutos más de tormenta intensa.
La tormenta cae con fuerza y hay bandera roja
Durante los primeros minutos, comenzó un diluvio y hubo que parar todo.
Comenzó la clasificación, y automáticamente se largó la tormenta
Varios pilotos fueron directamente a su box, mientras que otros están en pista pero deberán cambiar los neumáticos.
Pista húmeda y sin sol
El pronóstico señala que la lluvia parará en breve y no habrá agua al momento de clasificar, pero la ausencia de sol mantendrá el asfalto frío y con sectores mojados. Con estas condiciones adversas, los pilotos deberán resetear por completo las referencias de las tres prácticas libres y salir a jugársela en un escenario totalmente distinto en busca de la pole.
¡Alerta por tormenta en Interlagos: lluvia y truenos a dos horas de la clasificación!
El clima vuelve a sacudir el fin de semana en São Paulo. Apenas unos minutos después de que cayera la bandera a cuadros de la FP3, una intensa lluvia acompañada por actividad eléctrica se desató sobre el Autódromo José Carlos Pace, cumpliendo con los pronósticos que amenazaban la jornada.
Con dos horas por delante para el inicio de la sesión clasificatoria, la pista quedó completamente anegada y los radares meteorológicos están al rojo vivo en los garajes. Los ingenieros ya recalculan puestas a punto y estrategias de cara a una qualy que, salvo un cambio drástico del viento, se perfila para disputarse bajo condiciones de piso mojado con neumáticos intermedios o de lluvia extrema.
Lo que tenés que saber
Tras terminar 14° en la FP3, Franco Colapinto corre desde las 15 la clasificación del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. Ante un escenario repleto de hinchas argentinos, el piloto de Alpine intentará tener una actuación que lo ubique lo mejor posible en la grilla de largada de la carrera de mañana.