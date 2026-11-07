Franco Colapinto quedó 17° en la clasificación del GP de Brasil, pero largará desde el puesto 15

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La FIA insiste en clasificar hoy: las alternativas para ordenar la grilla

Con pronósticos de lluvia que también amenazan la jornada del domingo, la prioridad absoluta de la FIA es disputar la clasificación esta misma tarde en cuanto se abra una ventana sin precipitaciones intensas. Si el temporal no da tregua y obliga a una cancelación definitiva, los comisarios ya analizan los planes de contingencia para conformar la grilla de largada de la carrera: utilizar los tiempos registrados en la última práctica libre (FP3) o alinear a los pilotos según el orden actual de las posiciones en el campeonato de pilotos.