Política

Las claves de la sorpresiva decisión del PJ de Tucumán: ¿qué pasará con las internas?

El Consejo partidario resolvió la prórroga del mandato de las autoridades. La decisión, ad referéndum de los congresales peronistas, necesita el aval del fuero federal electoral.

FOTO DE FACEBOOK PJ TUCUMAN
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Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • El Consejo del PJ de Tucumán resolvió prorrogar el mandato de sus autoridades para postergar la interna partidaria tras un sorpresivo acuerdo.
  • La medida se tomó ad referéndum del Congreso provincial y responde al aplazamiento de comicios internos en medio del reordenamiento entre Jaldo y Manzur.
  • La resolución deberá ser avalada por el fuero federal electoral para quedar firme, marcando el rumbo político hacia las elecciones de 2027.
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Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoPartido JusticialistaMiguel AcevedoElecciones 2027
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