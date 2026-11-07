Las claves de la sorpresiva decisión del PJ de Tucumán: ¿qué pasará con las internas?

Resumen para apurados
- El Consejo del PJ de Tucumán resolvió prorrogar el mandato de sus autoridades para postergar la interna partidaria tras un sorpresivo acuerdo.
- La medida se tomó ad referéndum del Congreso provincial y responde al aplazamiento de comicios internos en medio del reordenamiento entre Jaldo y Manzur.
- La resolución deberá ser avalada por el fuero federal electoral para quedar firme, marcando el rumbo político hacia las elecciones de 2027.
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