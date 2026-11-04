Yedlin con Massa, un tucumano cerca de Kicillof y un partido con Manzur

Resumen para apurados
- Dirigentes del peronismo tucumano reactivaron contactos y armados políticos esta semana con figuras nacionales como Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Manzur.
- Mientras Jesús Salim coordinó la visita de Kicillof a Jujuy y Pablo Yedlin se reunió con Massa, Manzur encabezó actos en la provincia distanciado del gobernador Jaldo.
- Estos movimientos anticipan la reorganización del PJ tucumano y sus alianzas rumbo a las elecciones legislativas y los armados locales para 2027.
La recorrida de Axel Kicillof por Jujuy tuvo participación tucumana, incluso desde la organización. El ex legislador Jesús Salim formó parte del equipo de avanzada que coordinó la visita del gobernador bonaerense y canalizó los pedidos de reuniones de los distintos sectores políticos. Kicillof desplegó una agenda institucional junto al gobernador Carlos Sadir, pero también reservó espacio para la construcción política. Almorzó con dirigentes del PJ jujeño, entre ellos integrantes de la familia Rivarola, y encabezó un encuentro en el club Altos Hornos Zapla, con referentes de todo el norte. Hasta allí también llegaron integrantes de la mesa que impulsa su proyecto político en Tucumán. Por ahora, el bonaerense no tendría previsto visitar la provincia hasta después de las elecciones, aunque mantiene contactos con sus referentes locales.
El diputado Yedlin, junto a Massa: “un país donde nadie se salva solo”
El diputado nacional Pablo Yedlin mantuvo un encuentro con Sergio Massa para analizar la situación política y económica del país, en medio de las conversaciones que atraviesan al peronismo.
El tucumano contó en sus redes sociales que repasaron la agenda parlamentaria y los desafíos del presupuesto 2027, con especial preocupación por la situación de las provincias, las universidades, la ciencia y la salud pública. También coincidieron en advertir sobre la pérdida de puestos de trabajo y la insuficiencia de los salarios. “Compartimos la mirada de un país donde nadie se salva solo”, expresó Yedlin al dar cuenta de la reunión con el ex candidato presidencial.
Acople oficialista: versiones sobre un armado en el Oeste
A medida que se acerca el año electoral, comienzan a circular versiones sobre posibles armados de acoples. En las últimas horas trascendió la posibilidad de que Raúl Albarracín, secretario de Gobierno provincial, y Marcelo Albaca, contador general de la Municipalidad capitalina, confluyan en un mismo armado de cara a 2027. Sin embargo, aún no existiría un acuerdo entre ambos dirigentes. Fuentes vinculadas a Albaca aclararon que el funcionario está abocado a la gestión municipal y a trabajar por la unidad del peronismo en Yerba Buena. Albaca expresó en varias oportunidades su intención de competir nuevamente por la intendencia. Su nombre había despertado interés por la posibilidad de articular sectores vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo y a la intendenta Rossana Chahla. Por ahora, las conversaciones y especulaciones no se traducen en definiciones políticas.
Manzur, Con dirigentes del MIRT
El senador nacional Juan Manzur (Unión por la Patria) mantiene los recorridos en clave de campaña con un armado “antimileísta”, sin diálogo con los principales referentes de la Casa de Gobierno.
En esta ocasión, el ex gobernador estuvo en Villa Luján. “Compartimos un encuentro con Alejandro Campos y los compañeros del Movimiento de Integración Regional Tucumán (MIRT). En medio de una crisis que golpea a las familias y profundiza las desigualdades, las asociaciones civiles cumplen un papel fundamental de contención, solidaridad y organización comunitaria”, dijo Manzur. Y afirmó que “frente a las políticas de ajuste de Milei, necesitamos un Estado presente que acompañe a estas instituciones, defienda el trabajo y genere oportunidades”.