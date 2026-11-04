Yedlin con Massa, un tucumano cerca de Kicillof y un partido con Manzur

Acople oficialista: versiones sobre un armado en el Oeste

A medida que se acerca el año electoral, comienzan a circular versiones sobre posibles armados de acoples. En las últimas horas trascendió la posibilidad de que Raúl Albarracín, secretario de Gobierno provincial, y Marcelo Albaca, contador general de la Municipalidad capitalina, confluyan en un mismo armado de cara a 2027. Sin embargo, aún no existiría un acuerdo entre ambos dirigentes. Fuentes vinculadas a Albaca aclararon que el funcionario está abocado a la gestión municipal y a trabajar por la unidad del peronismo en Yerba Buena. Albaca expresó en varias oportunidades su intención de competir nuevamente por la intendencia. Su nombre había despertado interés por la posibilidad de articular sectores vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo y a la intendenta Rossana Chahla. Por ahora, las conversaciones y especulaciones no se traducen en definiciones políticas.