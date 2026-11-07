A Milei se le caen referentes y llega el Papa, quien hará una dura interpelación moral sobre la pobreza

Con todo, las turbulencias y tensiones no se agotan en los radares de la economía ni en la intemperie exterior. En los despachos de Balcarce 50 el aire también se volvió espeso por las fichas que se mueven puertas adentro del oficialismo. Quien viene marcando el ritmo de esa incomodidad es Patricia Bullrich desde su trinchera en el Senado, perfilada ya como una alternativa para 2027 por si la pasividad y los tropiezos de la economía doméstica terminan de licuar el capital político del Presidente. Con el olfato afinado para detectar las costuras flojas de la gestión y medir la temperatura emocional del electorado, la senadora aceleró un juego propio que en la cima del poder leen con abierta desconfianza. Fotos de grupo con la mesa chica, guiños al “círculo rojo” y la sombra de una pulseada que va mucho más allá del día a día pusieron en guardia a Karina Milei y a su entorno.