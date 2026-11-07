Franco Colapinto terminó 14° en la práctica libre en la previa del GP de San Pablo

Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó 14° en el último ensayo libre del GP de San Pablo en Interlagos, preparándose para la sesión clasificatoria de la Fórmula 1 este sábado.
- Con un tiempo de 1:12.925 bajo intenso calor, el argentino no mejoró su marca previa con gomas blandas, ubicándose detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
- El piloto pilarense buscará optimizar el balance del auto en la clasificación de esta tarde para conseguir una buena posición de largada en la carrera del domingo.
La Fórmula 1 acaba de finalizar la última práctica libre en Brasil y los motores ya se preparan para volver a encenderse en pocas horas para la clasificación. Franco Colapinto hizo una buena práctica, pero sus tiempos no fueron óptimos para mejorar las marcas del viernes. Sin embargo, hasta ahora, las condiciones climáticas a las que se temía fueron favorecedoras para los corredores.
Las escuderías corren su 20.ª fecha del campeonato de la Fórmula 1. Kimi Antonelli logró consagrarse campeón de la temporada en el Gran Premio de México el fin de semana pasado. El resto de los competidores sigue su trabajo para lograr sumar suficientes puntos para sus escuderías y para sí mismos. De momento, Alpine suma entre 64 y 69 puntos y atraviesa un proceso de apelación que lo mantiene sexto en la tabla.
Cómo salió Franco Colapinto en la práctica libre 3
En la última práctica libre del fin de semana, Colapinto quedó 14° con un registro de 1:12.925 que no alcanzó a mejorar su práctica anterior. El pilarense corrió la primera instancia junto a Gabriele Mini, el piloto de reserva de Alpine, que logró un mejor resultado que el argentino. En su segunda práctica libre, Colapinto superó a Pierre Gasly y logró el 11° puesto con un tiempo de 1:12.109.
El último ensayo se vio favorecido por la ausencia de la lluvia que se esperaba. En su lugar, el fuerte calor golpeó fuerte en el asfalto. Colapinto no pudo hacer un mejor tiempo con los neumáticos blandos. Pierre Gasly lo aventajó por 281 milésimas y logró un undécimo puesto.
Fórmula 1: horario de la clasificación y el GP de San Pablo
Está previsto que los semáforos den las luces verdes en el Gran Premio de San Pablo a las 15, hora argentina. En la clasificación del Gran Premio de México, el último que se corrió, Colapinto llegó solo hasta la Q2, por lo que largó 12°. Lewis Hamilton se quedó con la pole position seguido por George Russell a 9 milésimas de distancia y Charles Leclerc, a 11. Max Verstappen y Kimi Antonelli quedaron en el 4° y 5° puesto de largada. El italiano hizo valer sus marcas y logró coronarse como el campeón de la temporada a cuatro carreras de su fin.
El cronograma de Brasil no estará completo sino hasta haber concluído la carrera del Gran Premio de San Pablo que se correrá este domingo 8 de noviembre a partir de las 14. Será un circuito caracterizado por sus 71 vueltas y 4.309 kilómetros de longitud, con un récord de tiempos que le corresponde a Valtteri Bottas, no superado desde 2018.