Franco Colapinto terminó 14° en la práctica libre en la previa del GP de San Pablo

Fórmula 1: horario de la clasificación y el GP de San Pablo

Está previsto que los semáforos den las luces verdes en el Gran Premio de San Pablo a las 15, hora argentina. En la clasificación del Gran Premio de México, el último que se corrió, Colapinto llegó solo hasta la Q2, por lo que largó 12°. Lewis Hamilton se quedó con la pole position seguido por George Russell a 9 milésimas de distancia y Charles Leclerc, a 11. Max Verstappen y Kimi Antonelli quedaron en el 4° y 5° puesto de largada. El italiano hizo valer sus marcas y logró coronarse como el campeón de la temporada a cuatro carreras de su fin.