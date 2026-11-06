Colapinto tras la FP2: "Falta balance y tracción, pero trabajaremos para mejorar"

El pilarense detalló las dificultades que afrontó con los desniveles del circuito y la puesta a punto: "Vinimos con un setup un poco distinto a la FP1 para probar si iba un poco mejor, y si había mejorado un par de aspectos del año pasado, pero el auto era de vuelta muy inconsistente y se movía mucho en los baches. Estuvo un poco mejor, pero todavía falta mucho: falta tracción, un poco de consistencia... trabajaremos para mejorar mañana".