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Colapinto tras la FP2: "Falta balance y tracción, pero trabajaremos para mejorar"

El piloto argentino analizó el rendimiento de su Alpine tras las primeras dos sesiones de práctica en el circuito de Interlagos en Brasil. Mañana será tiempo para la FP3 y la Clasificación.

Colapinto tras la FP2: Falta balance y tracción, pero trabajaremos para mejorar
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Franco Colapinto cerró el viernes en Interlagos con sensaciones encontradas tras probar variantes en la configuración de su Alpine. "Está todo muy apretado. En cuanto a la velocidad del auto estamos bien; balance y consistencia faltan", analizó el piloto argentino al concluir la segunda sesión de entrenamientos libres en San Pablo.   

El pilarense detalló las dificultades que afrontó con los desniveles del circuito y la puesta a punto: "Vinimos con un setup un poco distinto a la FP1 para probar si iba un poco mejor, y si había mejorado un par de aspectos del año pasado, pero el auto era de vuelta muy inconsistente y se movía mucho en los baches. Estuvo un poco mejor, pero todavía falta mucho: falta tracción, un poco de consistencia... trabajaremos para mejorar mañana".

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