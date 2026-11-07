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Paraguay: el nuevo presidente hizo una promesa clave a los ahorristas de Ueno Bank

Pedro Alliana aseguró que ya se realizaron pagos por más de 996.000 millones de guaraníes y afirmó que los trabajos continuarán durante el fin de semana.

Pedro Alliana prometió devolver los ahorros afectados por la crisis de Ueno Bank.
Pedro Alliana prometió devolver los ahorros afectados por la crisis de Ueno Bank.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El nuevo mandatario paraguayo, Pedro Alliana, prometió restituir fondos a ahorristas de Ueno Bank este sábado, tras asumir por la destitución de Peña en plena crisis financiera.
  • Alliana asumió tras la sentencia parlamentaria contra Peña y enfrentó masivas protestas callejeras. Aseguró que ya se restituyó dinero a más de 1,1 millones de cuentas bancarias.
  • La resolución de la crisis bancaria y el cumplimiento de haberes jubilatorios serán claves para garantizar la gobernabilidad y frenar el descontento social en el país vecino.
Resumen generado con IA

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, envió este sábado un primer mensaje a la ciudadanía en medio de la crisis financiera que sacude al país por el escándalo de Ueno Bank. 

"Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero", aseguró el mandatario en sus redes sociales, luego de asumir el cargo tras la destitución de Santiago Peña.

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Qué dijo Pedro Alliana sobre los ahorristas y los jubilados

En su primer mensaje como presidente, Alliana también se refirió a las obligaciones del Estado con los jubilados. "También garantizamos el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del IPS. Seguimos trabajando para dar respuestas y tranquilidad a las familias paraguayas", expresó en su cuenta de X.

Tras la destitución de Peña, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay

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El pronunciamiento se produjo en un contexto de fuerte tensión social, luego de que miles de personas salieran a las calles para reclamar por los fondos afectados por la crisis bancaria. La restitución de los ahorros se convirtió así en uno de los principales desafíos de la nueva administración.

Cómo fue la asunción de Pedro Alliana tras la salida de Santiago Peña

La sucesión presidencial se concretó el viernes, inmediatamente después de la sentencia del tribunal parlamentario que juzgó a Santiago Peña. Alliana, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia, asumió la jefatura de Estado para completar el período de cinco años iniciado en agosto de 2023.

La Constitución paraguaya, en su artículo 234, establece que el vicepresidente debe asumir automáticamente la Presidencia de la República ante la salida del mandatario.

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Durante su primer discurso ante el Congreso, Alliana pidió fortaleza para afrontar el nuevo escenario político. "Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante", manifestó.

"Los paraguayos enseñaron al mundo que esta nación no se rinde", sostuvo. Y agregó que el país enfrenta necesidades urgentes que exigen respuestas inmediatas: "El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles".

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