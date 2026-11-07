Paraguay: el nuevo presidente hizo una promesa clave a los ahorristas de Ueno Bank

Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero. Ya se realizaron pagos correspondientes a 1.196.000 cuentas, por mÃ¡s de 996.000 millones de guaranÃ­es. Los trabajos continuarÃ¡n durante todo el fin de semana. TambiÃ©n garantizamos el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del IPS. Seguimos trabajando para dar respuestas y tranquilidad a las familias paraguayas.