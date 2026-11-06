Santiago Peña no se presentó ante el Senado y avanza el juicio político en Paraguay

Un proceso que avanza pese a la renuncia

La situación institucional es particularmente compleja. A pesar de que el mandatario había presentado su renuncia al cargo, el Congreso no pudo tratar su dimisión por la falta de quórum en la sesión conjunta convocada para ese fin. Como resultado, Peña sigue formalmente al frente del Poder Ejecutivo mientras el Poder Legislativo avanza con el proceso de destitución en su contra.