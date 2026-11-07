Murió Sebastián Lelio: qué se sabe de la muerte del director chileno que ganó un Oscar

Resumen para apurados
- El director chileno Sebastián Lelio murió a los 52 años por problemas de salud en Chile, según informó su familia, enlutando al cine latinoamericano e internacional.
- Nacido en Mendoza y formado en Chile, Lelio hizo historia en 2018 al ganar el primer Oscar para el país con Una mujer fantástica, tras éxitos como Gloria y Disobedience.
- Su obra consolidó al cine chileno en Hollywood y festivales globales, dejando un legado clave sobre la identidad, la libertad y los derechos de las diversidades.
El cine latinoamericano está de luto por la muerte de Sebastián Lelio, el director chileno que ganó un premio Oscar por su película Una mujer fantástica. El realizador tenía 52 años y su fallecimiento fue comunicado por su familia, que informó que se produjo por motivos de salud, aunque no brindó mayores precisiones.
La noticia generó repercusiones en el mundo de la cultura y el cine. Lelio, nacido en Mendoza y radicado desde pequeño en Chile, fue uno de los cineastas que consiguió llevar la cinematografía chilena a los principales escenarios internacionales, con una filmografía atravesada por historias sobre la identidad, la libertad y las relaciones humanas.
De Mendoza a Chile: quién era Sebastián Lelio
Sebastián Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina. Durante su infancia se trasladó a distintas ciudades de Chile debido al trabajo de su padrastro, que era militar. Aunque inicialmente estudió periodismo, posteriormente encontró su vocación en el cine y se formó en la Escuela de Cine de Chile.
En 2003 comenzó a llamar la atención con el cortometraje Carga vital, una historia protagonizada por una adolescente que debe ocultar su embarazo. Tres años después estrenó su primer largometraje, La sagrada familia (2006), al que le siguieron Navidad (2009) y El año del tigre (2011).
Su reconocimiento internacional llegó con Gloria (2013), película protagonizada por Paulina García. Por su interpretación, la actriz chilena obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
La producción se convirtió en uno de los primeros grandes hitos de su carrera y posteriormente tuvo una versión estadounidense, Gloria Bell, con Julianne Moore como protagonista.
Sebastián Lelio ganó un Oscar por “Una mujer fantástica”
El momento más importante de su trayectoria llegó en 2018, cuando Una mujer fantástica obtuvo el Oscar a mejor película extranjera, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en conseguir esa distinción.
Protagonizada por Daniela Vega, la película cuenta la historia de Marina, una mujer transgénero que debe enfrentar la discriminación y el rechazo de la familia de su pareja después de su muerte.
La producción también había conseguido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale de 2017, el premio Goya y cinco galardones Platino del cine iberoamericano.
El triunfo en Hollywood consolidó a Lelio como uno de los realizadores latinoamericanos más reconocidos de su generación.
Las películas más importantes de su carrera
Después del éxito de Una mujer fantástica, el cineasta continuó trabajando en producciones internacionales y amplió su recorrido con elencos de reconocimiento mundial.
Entre sus películas posteriores se encuentran:
- Disobedience (2017), protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams.
- Gloria Bell (2018), con Julianne Moore.
- El prodigio (2022), protagonizada por Florence Pugh.
Su último gran proyecto fue La ola, una película que desarrolló durante siete años junto a un equipo mayoritariamente femenino, en un proyecto que había formado parte de sus aspiraciones profesionales.
Tras conocerse su muerte, el Ministerio de Cultura de Chile destacó su aporte a la cinematografía nacional y su proyección internacional. La familia, por su parte, pidió respeto por su intimidad en medio del dolor por la pérdida del realizador.