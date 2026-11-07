EspectáculosTV, Cine y Series

Murió Sebastián Lelio: qué se sabe de la muerte del director chileno que ganó un Oscar

El cineasta nacido en Mendoza y ganador del Oscar por Una mujer fantástica, murió a los 52 años. Su familia comunicó el fallecimiento y pidió respeto por su intimidad.

Murió Sebastián Lelio, el cineasta nacido en Mendoza que ganó un Oscar para Chile
Murió Sebastián Lelio, el cineasta nacido en Mendoza que ganó un Oscar para Chile La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El director chileno Sebastián Lelio murió a los 52 años por problemas de salud en Chile, según informó su familia, enlutando al cine latinoamericano e internacional.
  • Nacido en Mendoza y formado en Chile, Lelio hizo historia en 2018 al ganar el primer Oscar para el país con Una mujer fantástica, tras éxitos como Gloria y Disobedience.
  • Su obra consolidó al cine chileno en Hollywood y festivales globales, dejando un legado clave sobre la identidad, la libertad y los derechos de las diversidades.
Resumen generado con IA

El cine latinoamericano está de luto por la muerte de Sebastián Lelio, el director chileno que ganó un premio Oscar por su película Una mujer fantástica. El realizador tenía 52 años y su fallecimiento fue comunicado por su familia, que informó que se produjo por motivos de salud, aunque no brindó mayores precisiones.

Øostil, del Martín Fierro a sus nuevos desafíos: “Mi carrera se gestó en relación a muchos no”

Øostil, del Martín Fierro a sus nuevos desafíos: “Mi carrera se gestó en relación a muchos no”

La noticia generó repercusiones en el mundo de la cultura y el cine. Lelio, nacido en Mendoza y radicado desde pequeño en Chile, fue uno de los cineastas que consiguió llevar la cinematografía chilena a los principales escenarios internacionales, con una filmografía atravesada por historias sobre la identidad, la libertad y las relaciones humanas.

De Mendoza a Chile: quién era Sebastián Lelio

Sebastián Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina. Durante su infancia se trasladó a distintas ciudades de Chile debido al trabajo de su padrastro, que era militar. Aunque inicialmente estudió periodismo, posteriormente encontró su vocación en el cine y se formó en la Escuela de Cine de Chile.

En 2003 comenzó a llamar la atención con el cortometraje Carga vital, una historia protagonizada por una adolescente que debe ocultar su embarazo. Tres años después estrenó su primer largometraje, La sagrada familia (2006), al que le siguieron Navidad (2009) y El año del tigre (2011).

Su reconocimiento internacional llegó con Gloria (2013), película protagonizada por Paulina García. Por su interpretación, la actriz chilena obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

La producción se convirtió en uno de los primeros grandes hitos de su carrera y posteriormente tuvo una versión estadounidense, Gloria Bell, con Julianne Moore como protagonista.

Sebastián Lelio ganó un Oscar por “Una mujer fantástica”

El momento más importante de su trayectoria llegó en 2018, cuando Una mujer fantástica obtuvo el Oscar a mejor película extranjera, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en conseguir esa distinción.

Protagonizada por Daniela Vega, la película cuenta la historia de Marina, una mujer transgénero que debe enfrentar la discriminación y el rechazo de la familia de su pareja después de su muerte.

La producción también había conseguido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale de 2017, el premio Goya y cinco galardones Platino del cine iberoamericano.

El triunfo en Hollywood consolidó a Lelio como uno de los realizadores latinoamericanos más reconocidos de su generación.

Las películas más importantes de su carrera

Después del éxito de Una mujer fantástica, el cineasta continuó trabajando en producciones internacionales y amplió su recorrido con elencos de reconocimiento mundial.

Entre sus películas posteriores se encuentran:

  • Disobedience (2017), protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams.
  • Gloria Bell (2018), con Julianne Moore.
  • El prodigio (2022), protagonizada por Florence Pugh.

Su último gran proyecto fue La ola, una película que desarrolló durante siete años junto a un equipo mayoritariamente femenino, en un proyecto que había formado parte de sus aspiraciones profesionales.

Tras conocerse su muerte, el Ministerio de Cultura de Chile destacó su aporte a la cinematografía nacional y su proyección internacional. La familia, por su parte, pidió respeto por su intimidad en medio del dolor por la pérdida del realizador.

Temas Premios Oscar
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?
1

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?

Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”
2

Falcioni, sobre su futuro en Atlético Tucumán: “Tenemos que seguir hablando sobre muchas cosas”

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80
3

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

El juicio por el crimen de Érika: la pelea de Sosa con sus abogados que encendió las alarmas en el juicio
4

El juicio por el crimen de Érika: la pelea de Sosa con sus abogados que encendió las alarmas en el juicio

Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield
5

Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield

Ranking notas premium
El doctor inverosímil Nelson Castro
1

El doctor inverosímil Nelson Castro

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?
2

El juicio por el crimen de Érika: ¿hubo otra mujer involucrada en su asesinato?

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60
3

Recuerdos fotográficos: una pareja clásica del billar de los años 60

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80
4

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles
5

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Más Noticias
Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield

Mirá el 1x1 Atlético Tucumán en el empate contra Banfield

Rusherking contó cómo fue su relación con la China Suárez: Me quería morir

Rusherking contó cómo fue su relación con la China Suárez: "Me quería morir"

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Fecha de pago de noviembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses

Fecha de pago de noviembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Comentarios