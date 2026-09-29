Premios Oscar 2027: La virgen de la tosquera es la película elegida para representar a Argentina
La película dirigida por Laura Casabé y basada en dos cuentos de Mariana Enríquez fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir por una nominación al Oscar a Mejor Película Internacional.
Resumen para apurados
- La Academia de Cine argentina eligió "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé, para competir por una nominación a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2027.
- Basado en relatos de Mariana Enríquez, el filme premiado en BAFICI y Sitges superó a obras de Lucrecia Martel y Juan José Campanella en la preselección de la industria local.
- La cinta, también postulada al Goya 2027, buscará superar los filtros de la Academia de Hollywood para ingresar a la preselección de diciembre previa a la gala de marzo de 2027.
Argentina ya tiene representante para los Premios Oscar 2027. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a La virgen de la tosquera, película dirigida por Laura Casabé, para competir por un lugar en la categoría Mejor Película Internacional de la próxima edición de los premios de Hollywood.
La producción está basada en los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, de Mariana Enríquez, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. El guion fue adaptado por Benjamín Naishtat. La historia transcurre durante el verano de 2001 y combina drama, adolescencia y elementos de terror.
La elección se produjo después de una instancia en la que también habían quedado como finalistas El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.
De qué trata La virgen de la tosquera
La película sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas que atraviesan un verano marcado por su atracción hacia Diego, un amigo de la infancia. La llegada de Silvia, una mujer mayor que comienza una relación con él, modifica el vínculo entre los personajes.
Natalia intenta recuperar el lugar que ocupaba junto a Diego y recurre a su abuela Rita. A partir de ese encuentro aparecen hechizos y prácticas vinculadas con la magia negra, que llevan la historia hacia el terreno del terror.
El elenco está integrado, entre otros, por Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría y Agustín Sosa.
El recorrido de La virgen de la tosquera por los festivales
La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2025, donde participó de la competencia World Cinema Dramatic. Posteriormente pasó por festivales como BAFICI, Sitges, Morelia y Leeds.
En el BAFICI 2025, la película obtuvo el Gran Premio a Mejor Película Argentina. También recibió reconocimientos en otros festivales, entre ellos el premio a Mejor Fotografía en Sitges.
La selección para los Oscar se suma a otro reconocimiento importante: a comienzos de septiembre, la Academia argentina también había elegido a La virgen de la tosquera para representar al país en la competencia por Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027.
Cuándo son los Premios Oscar 2027
Los Oscar 2027 se entregarán el 14 de marzo de 2027. Sin embargo, la elección de La virgen de la tosquera como representante argentina no implica todavía que la película haya conseguido una nominación.
El filme deberá atravesar ahora el proceso de selección de la Academia de Hollywood. La lista de finalistas de Mejor Película Internacional está prevista para diciembre de 2026 y las nominaciones definitivas se conocerán en enero de 2027.
Dónde ver La virgen de la tosquera
La virgen de la tosquera está disponible actualmente en HBO Max en Argentina, según los registros de disponibilidad de streaming consultados el 28 de septiembre de 2026.