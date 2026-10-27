Øostil, del Martín Fierro a sus nuevos desafíos: “Mi carrera se gestó en relación a muchos no”
El DJ y productor argentino habló con LA GACETA Lifestyle después de ganar el premio a Mejor Artista DJ Revelación. Reflexionó sobre el crecimiento de la música electrónica, anunció una iniciativa para acompañar a nuevos talentos y adelantó sus próximos proyectos.
Resumen para apurados
- El DJ argentino Øostil ganó el Martín Fierro a Artista Revelación en octubre y lanzó una mentoría de seis meses para capacitar a diez nuevos talentos de la música electrónica.
- Con más de dos décadas de trayectoria, el productor forjó su carrera superando rechazos y transitó desde el progressive house hacia el melodic techno hasta lograr proyección global.
- Además de formar artistas, Øostil planea lanzar su propia fiesta, enfocarse en nueva música para 2027 y realizar fechas en vivo junto a Hernán Cattáneo y en Mar del Plata.
Cuando escuchó su nombre, Øostil no supo muy bien cómo reaccionar. Estaba entre los nominados a Mejor Artista DJ Revelación en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, pero no esperaba llevarse la estatuilla. “Creo que en las cámaras salí con cara de estar desconcertado”, recuerda.
Después llegaron los pensamientos. Su equipo, su mamá y todas las personas que lo habían acompañado durante más de veinte años de carrera. “Sin duda, sentí un sentimiento más de gratitud que otra cosa”, cuenta en una nueva entrevista con LA GACETA Lifestyle.
Para Antü Coimbra, el artista detrás de Øostil, recibir un Martín Fierro tiene un significado particular. De chico veía las premiaciones por televisión, sin imaginar que algún día subiría a uno de esos escenarios. Hoy, después de recorrer el mundo con su música, suma una distinción que nunca se había propuesto conseguir.
“Martín Fierro jamás fue un objetivo ni estuvo en mente”, reconoce. Para él, el premio llegó como consecuencia de la constancia, el trabajo y los obstáculos que atravesó durante su trayectoria.
Un reconocimiento para toda la industria
La ceremonia del 14 de octubre fue la primera edición de los Martín Fierro de la Música. Entre los géneros premiados estuvo la música electrónica, con dos categorías dedicadas a los DJs, algo que Øostil considera importante para una industria que lleva años creciendo en Argentina.
Y espera que sea el comienzo. Le gustaría que en las próximas ediciones también se reconozca el trabajo de otros profesionales, como los VJs y los iluminadores, que forman parte de cada espectáculo. “Considero que en parte es una premiación para toda la industria”, explica. Y menciona a promotores, ingenieros, iluminadores y personal de seguridad, entre muchos otros trabajadores que participan en la organización de un show.
“Es todo un gran engranaje que hace que la industria funcione, que nos permita poder subirnos a un escenario y dar un show”, señala. Por eso, cuando habla del Martín Fierro, insiste en compartirlo con sus colegas, los equipos que trabajaron junto a él y el público que lo acompañó a lo largo de su carrera.
De los primeros sonidos a una identidad propia
Øostil recuerda una tarde en Creamfields, cuando escuchó a Hernán Cattáneo y comenzó a interesarse por la música electrónica. En aquel momento, el sonido progresivo fue su puerta de entrada a un universo musical que terminaría convirtiéndose en su profesión.
Pero sus gustos fueron cambiando. Con los años se dio cuenta de que aquel sonido ya no representaba del todo lo que quería transmitir y empezó a experimentar con propuestas más minimalistas y transgresoras. Así fue acercándose al techno melódico, un género que adquirió una enorme presencia internacional durante los últimos años.
“Me encanta poder reinventarme a mí mismo con la música”, cuenta. Su intención es seguir explorando géneros y sonidos sin perder la identidad que fue construyendo durante su carrera. Y aunque sigue recorriendo escenarios internacionales, hoy tiene cada vez más ganas de pasar tiempo en el estudio, produciendo música nueva.
Una oportunidad para los artistas que recién empiezan
Uno de los anuncios que hizo después de ganar el Martín Fierro fue la creación de una mentoría de seis meses para diez artistas argentinos. La propuesta contempla compartir conocimientos sobre producción musical, identidad artística, marketing y el funcionamiento de la industria.
La idea, sin embargo, no nació con el premio. Øostil cuenta que desde sus primeros años intentó ayudar a otros músicos cada vez que tuvo la oportunidad. “He ayudado a infinidad de artistas, a cualquiera que me pregunta, me pide un consejo o que me pide feedback, siempre lo hice”, asegura.
Recuerda, por ejemplo, cuando realizó un podcast para Circoloco e invitó a participar a artistas emergentes de Argentina. Muchos de ellos consiguieron posteriormente desarrollar sus carreras, algo que atribuye al esfuerzo de cada uno. Con esta nueva propuesta busca dedicarles más tiempo y acompañarlos durante una etapa de su formación. La convocatoria despertó un interés que ni él mismo esperaba.
“No me imaginé que vayan a participar miles de artistas”, reconoce. Ahora está ansioso por comenzar y espera que otros DJs con trayectoria también se animen a compartir sus conocimientos.
Hay, además, una razón personal detrás del proyecto. Durante sus primeros años hubiera querido contar con alguien que lo orientara y lo ayudara a entender mejor cómo funcionaba la industria. “Creo que es un poco lo que me hubiera gustado que a mí me pase, pero que no me pasó”, admite.
Por eso, cree que los artistas que ya recorrieron parte de ese camino pueden ayudar a quienes están empezando. Después de más de veinte años de experiencia, considera que compartir lo aprendido también es una forma de contribuir al crecimiento de la escena electrónica argentina.
El consejo de Øostil para quienes sueñan con una carrera internacional
¿Qué necesita un artista argentino para llegar a los escenarios internacionales? Øostil no habla de contactos ni de estrategias comerciales. Cuando se le pregunta qué recomendaría a quienes recién empiezan, su respuesta se concentra en algo mucho más sencillo: estar convencido de que realmente quieren dedicarse a la música.
Habla de esa sensación que aparece al escuchar una canción, asistir a un show o descubrir a un artista que consigue movilizarlos. Para él, esa pasión es la que permite sostener una carrera incluso cuando todavía no hay ingresos suficientes y es necesario trabajar de otras cosas.
Aconseja disfrutar del proceso, apoyarse en los amigos y cuidar los oídos, algo especialmente importante para quienes pasan tantas horas expuestos a la música. “Es un camino largo, es un camino hermoso, con muchos vaivenes, altos y bajos”, explica.
Él mismo conoce esos altibajos. Durante sus más de veinte años de carrera tuvo que enfrentar rechazos y atravesar períodos en los que las oportunidades no llegaban. “Mi carrera, de alguna forma, se gestó en relación a muchos no”, recuerda.
Lo que viene: música nueva, una fiesta propia y el regreso a Mar del Plata
Después de tantos años de giras, viajes y presentaciones, Øostil reconoce que hoy tiene ganas de cambiar un poco el ritmo de trabajo. “Me da muchas ganas de estar más tiempo en el estudio que viajando en este momento”, cuenta. Los meses fuera de casa y las horas dedicadas a los escenarios despertaron en él la necesidad de volver a concentrarse en la producción.
Entre sus próximos proyectos aparece una idea que tiene muchas ganas de concretar: lanzar su propia fiesta. También está trabajando en música nueva y planea enfocarse especialmente en sus producciones durante el primer trimestre de 2027, dejando por un tiempo las colaboraciones en segundo plano.
Mientras tanto, continúa con su agenda de presentaciones. El 31 de octubre tiene previsto compartir escenario con Hernán Cattáneo en México, además de sus compromisos en distintas provincias argentinas. Para el verano, adelantó que volverá a Mute, en Mar del Plata, uno de los escenarios que considera más especiales para los DJs que se presentan en el país.
Entre los planes musicales y la mentoría para artistas emergentes, Øostil transita un momento en el que su experiencia empieza a tomar nuevas formas. Y hay una idea que aparece con particular fuerza cuando habla de compartir lo aprendido durante todos estos años:
“Al final, toda la experiencia y la información que tenemos, que fuimos recolectando a lo largo de muchos años, si se queda en nosotros es totalmente nula”.