Øostil, del Martín Fierro a sus nuevos desafíos: “Mi carrera se gestó en relación a muchos no”

Y espera que sea el comienzo. Le gustaría que en las próximas ediciones también se reconozca el trabajo de otros profesionales, como los VJs y los iluminadores, que forman parte de cada espectáculo. “Considero que en parte es una premiación para toda la industria”, explica. Y menciona a promotores, ingenieros, iluminadores y personal de seguridad, entre muchos otros trabajadores que participan en la organización de un show.