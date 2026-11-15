Estudiantes de Diseño Industrial de la UBA crean asientos para espacios públicos con aluminio

Resumen para apurados
- Estudiantes de la UBA diseñan en Buenos Aires asientos públicos de aluminio para crear mobiliario urbano sostenible y funcional, en el marco del Taller de Diseño 3.
- La iniciativa surge de un convenio de 18 años con Hydro Argentina; los alumnos visitaron una fábrica en Pilar para aprender sobre la extrusión y resistencia del material.
- Los proyectos serán evaluados por docentes y expertos fabriles, fortaleciendo el vínculo entre formación universitaria e industria para mejorar el equipamiento ciudadano.
Una plaza, una vereda o un parque pueden convertirse en espacios de encuentro con algo tan cotidiano como un banco. Con esa idea como punto de partida, estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabajan en propuestas de asientos para espacios públicos a partir del uso de perfiles de aluminio. El desafío combina diseño, tecnología y criterios de sostenibilidad, con el objetivo de pensar nuevas soluciones para el mobiliario urbano.
La iniciativa forma parte de un proyecto conjunto entre Hydro Argentina y la Cátedra Bianchi de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA). La colaboración lleva 18 años y busca acercar a los futuros profesionales al funcionamiento de la industria y a las posibilidades que ofrecen distintos materiales.
El trabajo se desarrolla en el Taller de Diseño 3. Allí, los estudiantes deben resolver cuestiones como la comodidad, la resistencia, la funcionalidad y la posibilidad de fabricar sus propuestas. También tienen que pensar cómo se relacionarían esos asientos con los espacios donde podrían instalarse y con las personas que los utilizarían.
Del aula a una planta industrial
Una parte importante de la experiencia ocurrió en la planta de Hydro Argentina, ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. Durante la visita, los alumnos conocieron el proceso de extrusión del aluminio y observaron cómo se fabrican los perfiles que pueden utilizarse en sus diseños.
El recorrido les permitió conocer las características y limitaciones del material antes de avanzar con sus proyectos. El aluminio se utiliza en equipamiento urbano por su resistencia, durabilidad, ligereza y versatilidad para desarrollar distintas formas.
“Diseñar también implica conocer cómo se fabrica una pieza, qué posibilidades ofrece el material y cuáles son las condiciones para llevar una idea a la práctica”, explicó Gonzalo Farías, gerente de Desarrollo de Negocios del Mercado Industrial de Hydro Argentina.
Por su parte, Victoria Wasserman, gerente general de la compañía, destacó la importancia de vincular la formación universitaria con el sector productivo. “Cuando la universidad y la industria trabajan juntas, los estudiantes pueden conocer de cerca los desafíos del diseño y la producción”, señaló.
Pensar la ciudad desde el diseño
Las propuestas serán evaluadas por un jurado integrado por docentes y especialistas de Hydro, que aportarán sus miradas desde la formación académica y la experiencia industrial.
La actividad busca que los estudiantes incorporen herramientas para resolver problemas concretos de su futura profesión. En este caso, el desafío consiste en imaginar objetos que puedan formar parte de la vida cotidiana y que respondan a las necesidades de quienes utilizan los espacios públicos.
La Cátedra Bianchi está encabezada por Pablo Bianchi, junto al profesor adjunto Hernán Stehle y el equipo docente integrado por Bea Palacio, Sofía Barreiro y Leopoldo Cohen.
Después de 18 años de trabajo conjunto, la experiencia vuelve a poner en contacto a estudiantes, docentes y profesionales de la industria. Sus proyectos parten de una consigna concreta: pensar cómo un material y una buena idea pueden transformar los lugares que comparten miles de personas.