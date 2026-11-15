Estudiantes de Diseño Industrial de la UBA crean asientos para espacios públicos con aluminio

Una plaza, una vereda o un parque pueden convertirse en espacios de encuentro con algo tan cotidiano como un banco. Con esa idea como punto de partida, estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabajan en propuestas de asientos para espacios públicos a partir del uso de perfiles de aluminio. El desafío combina diseño, tecnología y criterios de sostenibilidad, con el objetivo de pensar nuevas soluciones para el mobiliario urbano.