"Es un orgullo muy grande": Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su despedida

Por su parte, el rector de la UBA expresó que "más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces". "Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera", acotó.