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"Es un orgullo muy grande": Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA antes de su despedida

A pocas horas de su último partido con la Selección, el capitán argentino fue distinguido en el predio de la AFA en Ezeiza. "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí", expresó Messi.

Messi fue reconocido por la UBA. UBA
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi recibió este mediodía el título de Doctor Honoris Causa de la UBA en el predio de Ezeiza, en reconocimiento a su trayectoria deportiva, ética y su labor solidaria.
  • La distinción fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la universidad pública y se entregó a pocas horas del partido de despedida del capitán de la Selección.
  • El galardón consolida a Messi como un símbolo de la cultura e identidad nacional más allá del fútbol, cerrando su ciclo con Argentina como un referente cívico y social.
Resumen generado con IA

A pocas horas de su partido de despedida de la Selección, Lionel Messi recibió la medalla y el diploma como "Doctor Honoris Causa" de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una ceremonia realizada al mediodía en el predio de la AFA en Ezeiza.

Del acto participaron el rector, Ricardo Gelpi, el vicerrector, Emiliano Yacobitti, los decanos de las facultades de la UBA y los representantes de los distintos claustros del Consejo Superior de la Universidad. También estuvo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia

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Lionel Messi agradeció la máxima distinción otorgada por la UBA: "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico". 

"Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande", agregó emocionado. 

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Por su parte, el rector de la UBA expresó que "más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces". "Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera", acotó.

El acto se realizó en el predio de la AFA. UBA El acto se realizó en el predio de la AFA. UBA

Y prosiguió: "A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer".

La resolución que distingue al ídolo como Doctor Honoris Causa de la UBA había sido votada la semana pasada por unanimidad en el Consejo Superior de la Universidad. Entre sus considerandos, destaca que "Su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, consignó el comunicado de la UBA.

Según el vicerrector Emiliano Yacobitti, el reconocimiento a Lionel Messi "representa el esfuerzo, la excelencia y la superación. Su trayectoria trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero".

"La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi", finalizó.

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