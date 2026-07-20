La UBA lanzó una carrera corta gratuita con salida laboral: tiene solo 13 materias

Resumen para apurados
- La UBA lanzó la Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos en la Facultad de Ciencias Económicas, una carrera corta y gratuita para cubrir la alta demanda laboral en tecnología.
- La carrera dura dos años y medio, consta de 13 materias e implementa un formato híbrido presencial-virtual, con foco en programación, estadística e inteligencia artificial.
- Esta propuesta facilitará una rápida inserción laboral de los egresados en áreas clave como business intelligence, automatización de procesos y transformación digital.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) amplió su oferta académica con una nueva carrera corta gratuita orientada a uno de los perfiles más buscados por el mercado laboral: el análisis de datos. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, una propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas que combina formación en programación, estadística e inteligencia artificial.
La tecnicatura tiene una duración estimada de dos años y medio, un plan de estudios de 13 materias y una modalidad híbrida que combina clases presenciales y virtuales, pensada para quienes buscan una rápida inserción laboral en áreas vinculadas con la transformación digital.
¿Cómo es la nueva carrera corta de la UBA?
La carrera fue diseñada para formar profesionales capaces de recopilar, organizar, procesar e interpretar grandes volúmenes de información, una tarea cada vez más demandada por empresas, organismos públicos y consultoras.
A diferencia de una licenciatura tradicional, la tecnicatura concentra contenidos específicos en un recorrido académico más breve, organizado en cinco módulos y con un fuerte enfoque práctico.
Durante la cursada, los estudiantes desarrollan competencias para resolver problemas reales mediante el uso de herramientas digitales y metodologías de análisis de datos.
¿Qué materias incluye la tecnicatura?
El plan de estudios combina conocimientos teóricos y prácticos vinculados con la ciencia de datos y la gestión de la información.
Entre los principales contenidos se destacan:
Programación en Python.
Estadística aplicada.
Matemática para el análisis de datos.
Visualización de datos y elaboración de reportes.
Machine Learning.
Inteligencia artificial aplicada.
Administración de bases de datos.
Procesamiento y organización de grandes volúmenes de información.
Además, los estudiantes participan en talleres, ejercicios y proyectos prácticos desde el inicio de la carrera.
Modalidad de cursada
La UBA estableció una modalidad híbrida para facilitar el acceso a quienes trabajan o estudian otras carreras.
El esquema contempla:
Dos días de clases presenciales.
Dos días de actividades virtuales.
De esta manera, los alumnos combinan prácticas en la facultad con clases teóricas y trabajos a distancia.
¿Cuál es la salida laboral?
El crecimiento de la inteligencia artificial, el Big Data y la digitalización impulsó una fuerte demanda de especialistas en análisis de datos.
Los egresados podrán desempeñarse en:
Áreas de análisis de datos.
Equipos de Business Intelligence (BI).
Departamentos de gestión de la información.
Proyectos de transformación digital.
Consultoras.
Empresas tecnológicas.
Bancos y entidades financieras.
Organismos públicos.
También estarán capacitados para desarrollar tareas relacionadas con la automatización de procesos, el análisis estadístico, la elaboración de indicadores y la generación de reportes para la toma de decisiones.
¿Cuánto dura la carrera?
La Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones tiene una duración estimada de dos años y medio y un total de 13 materias, lo que la convierte en una de las propuestas de formación universitaria más breves de la UBA con orientación tecnológica.
¿Dónde consultar el plan de estudios?
La Facultad de Ciencias Económicas publica toda la información sobre la carrera en su sitio oficial, donde pueden consultarse:
El plan de estudios completo.
Los contenidos de cada materia.
La modalidad de cursada.
Los requisitos de ingreso.
El cronograma académico y las fechas de inscripción.
Con esta nueva propuesta, la UBA busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en análisis de datos, un perfil cada vez más requerido en un mercado laboral impulsado por la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital.