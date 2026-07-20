La UBA lanzó una carrera corta gratuita con salida laboral: tiene solo 13 materias

La Universidad de Buenos Aires (UBA) amplió su oferta académica con una nueva carrera corta gratuita orientada a uno de los perfiles más buscados por el mercado laboral: el análisis de datos. Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, una propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas que combina formación en programación, estadística e inteligencia artificial.