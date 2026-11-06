León XIV en Argentina: las recomendaciones de la DNV para salir a las rutas durante la visita del Papa

Resumen para apurados
- Vialidad Nacional emitió recomendaciones para circular por rutas argentinas ante el aumento de tránsito generado por la visita del papa León XIV al país.
- Se aconseja revisar los vehículos, prever demoras y portar documentación. Además, la ANSV dispuso restricciones al transporte de cargas en accesos clave.
- Las medidas buscan prevenir siniestros viales y ordenar la circulación masiva en pasos fronterizos y ciudades sedes como CABA, Luján y Córdoba.
Con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina y ante el aumento del tránsito en las rutas nacionales, en especial en los corredores que llevan a los Pasos Internacionales y a las ciudades donde habrá actividades, Vialidad Nacional dio una serie de recomendaciones parar los viajeros.
- Consultar el estado de las rutas antes de salir.
- Salir con tiempo: prever demoras por mayor volumen de tránsito, sobre todo en accesos a ciudades y en las cercanías de los Pasos Internacionales.
- Revisar el vehículo: controlar neumáticos, frenos, luces, niveles y combustible antes de iniciar el recorrido.
- Llevar la documentación al día: licencia de conducir, documentación del vehículo y seguro obligatorio vigentes. Quienes crucen la frontera deberán contar además con el seguro internacional correspondiente.
- Respetar las normas de tránsito: usar el cinturón de seguridad, circular con las luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y mínimas y la señalización vial.
- Descansar y planificar paradas: evitar manejar con cansancio y alternar la conducción en viajes largos.
- Atender las indicaciones del personal en ruta: seguir las instrucciones de los agentes de control y de la señalización transitoria.
Asimismo, se recuerda que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció restricciones a la circulación de vehículos de carga que regirán en rutas nacionales vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Los tramos alcanzados, los horarios y las excepciones pueden consultarse en las Disposiciones 381/2026 y 382/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Antes de viajar, consultar el estado de las rutas nacionales en argentina.gob.ar/rutasnacionales.