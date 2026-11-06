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León XIV en Argentina: las recomendaciones de la DNV para salir a las rutas durante la visita del Papa

Vialidad Nacional recomienda planificar los viajes por los caminos nacionales.

Ruta nacional. VIALIDAD
Ruta nacional. VIALIDAD
Por Redacción Sociedad Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Vialidad Nacional emitió recomendaciones para circular por rutas argentinas ante el aumento de tránsito generado por la visita del papa León XIV al país.
  • Se aconseja revisar los vehículos, prever demoras y portar documentación. Además, la ANSV dispuso restricciones al transporte de cargas en accesos clave.
  • Las medidas buscan prevenir siniestros viales y ordenar la circulación masiva en pasos fronterizos y ciudades sedes como CABA, Luján y Córdoba.
Resumen generado con IA

Con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina y ante el aumento del tránsito en las rutas nacionales, en especial en los corredores que llevan a los Pasos Internacionales y a las ciudades donde habrá actividades, Vialidad Nacional dio una serie de recomendaciones parar los viajeros.

- Consultar el estado de las rutas antes de salir. 

Cómo será el Papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a la Argentina

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- Salir con tiempo: prever demoras por mayor volumen de tránsito, sobre todo en accesos a ciudades y en las cercanías de los Pasos Internacionales.

- Revisar el vehículo: controlar neumáticos, frenos, luces, niveles y combustible antes de iniciar el recorrido.

- Llevar la documentación al día: licencia de conducir, documentación del vehículo y seguro obligatorio vigentes. Quienes crucen la frontera deberán contar además con el seguro internacional correspondiente.

La cruz del Cura Brochero salió por primera vez en 100 años para la misa del papa León XIV en Córdoba

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- Respetar las normas de tránsito: usar el cinturón de seguridad, circular con las luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y mínimas y la señalización vial.

- Descansar y planificar paradas: evitar manejar con cansancio y alternar la conducción en viajes largos.

- Atender las indicaciones del personal en ruta: seguir las instrucciones de los agentes de control y de la señalización transitoria.

Dónde se alojará el papa León XIV en Argentina y cómo es el histórico palacio que lo recibirá

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Asimismo, se recuerda que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció restricciones a la circulación de vehículos de carga que regirán en rutas nacionales vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Los tramos alcanzados, los horarios y las excepciones pueden consultarse en las Disposiciones 381/2026 y 382/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Antes de viajar, consultar el estado de las rutas nacionales en argentina.gob.ar/rutasnacionales

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