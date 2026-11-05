“No busquemos culpables”: la reflexión de Valdano tras la muerte de Jesús de Miguel

Jorge Valdano se sumó al debate que abrió la muerte de Jesús de Miguel y pidió no apuntar contra Jesús Owono. En una columna en el diario El País, el ex delantero y campeón del mundo con la Selección en 1986 dejó una frase que se viralizó. “No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”, escribió.