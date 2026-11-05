DeportesFútbol

“No busquemos culpables”: la reflexión de Valdano tras la muerte de Jesús de Miguel

En una columna en El País, el campeón del mundo de 1986 pidió frenar los señalamientos contra el arquero de Andorra. Luis Enrique también pidió pensar en él.

SU MIRADA. Para el ex delantero, fue “un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse”.
SU MIRADA. Para el ex delantero, fue “un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse”.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jorge Valdano pidió no culpar al arquero Jesús Owono por la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras un choque accidental durante un partido en España.
  • Owono cerró sus redes sociales por el acoso recibido tras la fatal jugada, mientras figuras como Luis Enrique y Lautaro Spatz también salieron en su defensa.
  • La Policía Nacional abrió una causa judicial para investigar el suceso, mientras el club Tenerife prepara un homenaje de despedida para el delantero fallecido.
Resumen generado con IA

Jorge Valdano se sumó al debate que abrió la muerte de Jesús de Miguel y pidió no apuntar contra Jesús Owono. En una columna en el diario El País, el ex delantero y campeón del mundo con la Selección en 1986 dejó una frase que se viralizó. “No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”, escribió.

Valdano describió la jugada como una acción urgente e inocente que se volvió trágica por sus consecuencias. “Un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse”, explicó.

Luis Enrique también habló del tema. El entrenador de PSG, después de la goleada 6-0 ante Villarreal en la Champions, lamentó lo ocurrido. “Es una situación muy desagradable para todos. Estas cosas inesperadas son muy tristes y nos afectan a todos claramente”, señaló. “Pero también hay que pensar en el propio jugador que comete la acción”, pidió.

El arquero, en el centro de la escena

Owono quedó en el centro de las críticas desde el momento del choque. Durante el partido, algunos hinchas lo insultaron desde las tribunas y le gritaron “asesino”, y después llegaron los mensajes en las redes sociales, que lo llevaron a cerrar sus cuentas.

En las últimas horas, el propio arquero publicó un comunicado a través de Andorra. “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, escribió. Su compañero argentino Lautaro Spatz también lo respaldó: aseguró que “jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”.

Mientras tanto, la Policía Nacional abrió una investigación judicial por la muerte del delantero, que el sábado será despedido con un homenaje en el estadio de Tenerife.

Temas EspañaEl PaísLuis EnriqueArgentinaRedacción DeportesJesús de MiguelJesús Owono
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Lautaro Spatz, el argentino de Andorra que salió a defender a Owono tras la tragedia

Quién es Lautaro Spatz, el argentino de Andorra que salió a defender a Owono tras la tragedia

Cómo será el último adiós a Jesús de Miguel: homenaje en el estadio y sepelio en Toledo

Cómo será el último adiós a Jesús de Miguel: homenaje en el estadio y sepelio en Toledo

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo
3

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid
4

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca
5

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
2

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
3

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
4

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
5

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

Más Noticias
Cuatro tucumanos, un desafío histórico: las historias detrás de los titulares de Los Pumas ante Irlanda

Cuatro tucumanos, un desafío histórico: las historias detrás de los titulares de Los Pumas ante Irlanda

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal después de 23 años

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal después de 23 años

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Por qué Franco Colapinto usará un buzo amarillo y azul en el GP de Brasil de F1

Por qué Franco Colapinto usará un buzo amarillo y azul en el GP de Brasil de F1

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

Comentarios