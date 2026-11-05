“No busquemos culpables”: la reflexión de Valdano tras la muerte de Jesús de Miguel

Resumen para apurados
- Jorge Valdano pidió no culpar al arquero Jesús Owono por la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras un choque accidental durante un partido en España.
- Owono cerró sus redes sociales por el acoso recibido tras la fatal jugada, mientras figuras como Luis Enrique y Lautaro Spatz también salieron en su defensa.
- La Policía Nacional abrió una causa judicial para investigar el suceso, mientras el club Tenerife prepara un homenaje de despedida para el delantero fallecido.
Jorge Valdano se sumó al debate que abrió la muerte de Jesús de Miguel y pidió no apuntar contra Jesús Owono. En una columna en el diario El País, el ex delantero y campeón del mundo con la Selección en 1986 dejó una frase que se viralizó. “No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”, escribió.
Valdano describió la jugada como una acción urgente e inocente que se volvió trágica por sus consecuencias. “Un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse”, explicó.
Luis Enrique también habló del tema. El entrenador de PSG, después de la goleada 6-0 ante Villarreal en la Champions, lamentó lo ocurrido. “Es una situación muy desagradable para todos. Estas cosas inesperadas son muy tristes y nos afectan a todos claramente”, señaló. “Pero también hay que pensar en el propio jugador que comete la acción”, pidió.
El arquero, en el centro de la escena
Owono quedó en el centro de las críticas desde el momento del choque. Durante el partido, algunos hinchas lo insultaron desde las tribunas y le gritaron “asesino”, y después llegaron los mensajes en las redes sociales, que lo llevaron a cerrar sus cuentas.
En las últimas horas, el propio arquero publicó un comunicado a través de Andorra. “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, escribió. Su compañero argentino Lautaro Spatz también lo respaldó: aseguró que “jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”.
Mientras tanto, la Policía Nacional abrió una investigación judicial por la muerte del delantero, que el sábado será despedido con un homenaje en el estadio de Tenerife.