Encuesta: ¿cómo calificás la acción del arquero en el choque con Jesús de Miguel?

La muerte de Jesús de Miguel conmocionó al fútbol español y abrió un debate. El delantero de Tenerife, de 30 años, murió el martes, un día después de chocar con Jesús Owono, arquero de Andorra, en un partido de la Segunda División. Owono salió de su área para despejar un pelotazo largo y lo golpeó con la rodilla en el pecho. De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y no pudo recuperarse.