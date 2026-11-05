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Encuesta: ¿cómo calificás la acción del arquero en el choque con Jesús de Miguel?

Mientras la Policía investiga y Owono espera una sanción, el debate divide al fútbol. Dejá tu opinión en la encuesta.

CONMOCIONADO. Jesús Owono, arquero de Andorra, está “profundamente afectado” tras el choque con Jesús de Miguel.
CONMOCIONADO. Jesús Owono, arquero de Andorra, está “profundamente afectado” tras el choque con Jesús de Miguel.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Jesús de Miguel murió el martes en España tras chocar contra el arquero Jesús Owono en un partido de Segunda División entre Tenerife y Andorra.
  • Owono salió del área a despejar y golpeó con su rodilla el pecho de De Miguel, provocándole un paro cardiorrespiratorio por el que fue expulsado durante el encuentro.
  • La Policía investiga el deceso, mientras el arquero afronta una sanción de hasta 12 partidos en medio de un debate sobre si fue un accidente o una acción temeraria.
Resumen generado con IA

La muerte de Jesús de Miguel conmocionó al fútbol español y abrió un debate. El delantero de Tenerife, de 30 años, murió el martes, un día después de chocar con Jesús Owono, arquero de Andorra, en un partido de la Segunda División. Owono salió de su área para despejar un pelotazo largo y lo golpeó con la rodilla en el pecho. De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y no pudo recuperarse.

El árbitro expulsó a Owono por impactar con la pierna en alto y con fuerza excesiva. Según el diario AS, el arquero podría recibir una suspensión de entre cuatro y 12 partidos. Además, la Policía Nacional abrió una investigación judicial, como corresponde ante una muerte por causas no naturales.

Las opiniones están divididas. Jorge Valdano pidió “no buscar culpables” y definió el choque como una acción urgente e inocente con consecuencias trágicas. En cambio, el diario tinerfeño Diario de Avisos tituló que el partido se suspendió “tras una entrada criminal”. El propio Owono, muy afectado, aseguró que afrontará “lo que venga con todo el respeto”.

¿Cómo calificarías la acción del arquero? Votá en la encuesta y dejá tu opinión.

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