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“Cada uno tendrá su opinión”: Colapinto evitó hablar de la sanción en México y apuntó a Interlagos

“Es una de las carreras que más he esperado desde que comenzó el año”, dijo el argentino sobre el GP de San Pablo. Su objetivo es volver a sumar puntos.

OPTIMISTA. Colapinto ya tiene asegurado su lugar en Alpine para la próxima temporada.
OPTIMISTA. Colapinto ya tiene asegurado su lugar en Alpine para la próxima temporada.
Por Redacción Deportes Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto habló en Brasil antes del GP de San Pablo para dejar atrás la sanción de México y enfocarse en volver a sumar puntos con Alpine este fin de semana.
  • El piloto argentino llega tras perder puntos por una penalización en México, mientras Alpine implementó mejoras graduales para revertir un inicio de temporada complejo.
  • Con contrato confirmado para la próxima temporada, Colapinto busca afianzarse en Interlagos y proyecta un rendimiento superior de la escudería para los años venideros.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto habló en la conferencia previa al Gran Premio de San Pablo e hizo un balance de su temporada con Alpine. “En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después, mejorando”, resumió el piloto argentino.

Para Colapinto, el equipo aprendió de lo que pasó en 2025. “El equipo con lo que ocurrió el año pasado dio un salto muy grande”, aseguró. “Seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos aprendiendo un poco más del auto”, agregó.

También explicó, con una imagen, el alcance de las mejoras que el equipo incorpora durante la temporada. “Es como poner una curita arriba de donde tenés un poco lastimado”, graficó.

La ilusión con 2027

El argentino, que ya tiene contrato con Alpine para la próxima temporada, se mostró optimista. “En general creo que va a ser mejor seguro que este año”, afirmó.

Sobre Interlagos, no ocultó su entusiasmo. “Por lo general, es un circuito y un lugar en el que disfruto mucho manejar; es una pista increíble”, dijo. “Siempre disfruto venir aquí; es una de las carreras que más he esperado desde que comenzó el año”, agregó.

Cuando le preguntaron por la sanción que lo dejó sin puntos en México, prefirió no extenderse. “Cada uno tendrá su opinión, pero no quiero hablar mucho de eso”, respondió. El objetivo en San Pablo es claro: volver a sumar.

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