Ranking de destructores de la Fórmula 1: cuánto gastó Alpine en reparar el auto de Colapinto

Resumen para apurados
- Franco Colapinto se ubicó décimo en el ranking de daños de la Fórmula 1 tras el GP de México, al generarle a Alpine gastos de reparación por 1,1 millones de dólares en 2026.
- El informe de F1 Dashboard muestra que el piloto gastó casi la mitad que su compañero Pierre Gasly, dejando atrás las dudas por su costoso accidente en Imola durante 2025.
- Mantener bajos costos de reparación fortalece la posición de Colapinto dentro de Alpine y alivia el presupuesto de la escudería de cara a la próxima fecha en Interlagos.
Los daños de Franco Colapinto le salieron a Alpine bastante más baratos que los de su compañero. Según el ranking de destructores de la Fórmula 1 que elaboró la plataforma F1 Dashboard, el argentino suma U$S 1.122.000 en reparaciones en la temporada 2026 y está 10° en la lista.
Pierre Gasly, en cambio, aparece segundo, con U$S 2.041.000. Así, el francés le provocó al equipo un gasto de U$S 919.000 más que el argentino.
El relevamiento estima cuánto dinero destinaron las escuderías a reparar y reponer componentes como alerones, suspensiones, cajas de cambio y chasis. Los números están actualizados hasta el Gran Premio de México.
El top cuatro
El primer lugar del ranking es para Oliver Bearman, de Haas, con U$S 2.243.000. Detrás de él aparecen Gasly, Charles Leclerc, de Ferrari, con U$S 2.038.000, y Alex Albon, de Williams, con U$S 1.956.000.
Para Colapinto, el dato tiene un valor especial. En 2025, un fuerte accidente en Imola puso el foco sobre los costos de sus golpes. Esta temporada, en cambio, aparece lejos de los pilotos que más gastos le generaron a su equipo.
Las cifras son estimaciones de una plataforma especializada, no datos oficiales de los equipos. Aun así, sirven para dimensionar la diferencia entre los dos pilotos de Alpine, que buscará sumar puntos en Interlagos.