DeportesMotores

Ranking de destructores de la Fórmula 1: cuánto gastó Alpine en reparar el auto de Colapinto

Oliver Bearman encabeza la lista con más de U$S 2,2 millones. El francés quedó segundo y el argentino, décimo, hasta el GP de México.

ESTIMACIÓN. El relevamiento incluye alerones, suspensiones, cajas de cambio y chasis.
ESTIMACIÓN. El relevamiento incluye alerones, suspensiones, cajas de cambio y chasis.
Por Redacción Deportes Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto se ubicó décimo en el ranking de daños de la Fórmula 1 tras el GP de México, al generarle a Alpine gastos de reparación por 1,1 millones de dólares en 2026.
  • El informe de F1 Dashboard muestra que el piloto gastó casi la mitad que su compañero Pierre Gasly, dejando atrás las dudas por su costoso accidente en Imola durante 2025.
  • Mantener bajos costos de reparación fortalece la posición de Colapinto dentro de Alpine y alivia el presupuesto de la escudería de cara a la próxima fecha en Interlagos.
Resumen generado con IA

Los daños de Franco Colapinto le salieron a Alpine bastante más baratos que los de su compañero. Según el ranking de destructores de la Fórmula 1 que elaboró la plataforma F1 Dashboard, el argentino suma U$S 1.122.000 en reparaciones en la temporada 2026 y está 10° en la lista.

Pierre Gasly, en cambio, aparece segundo, con U$S 2.041.000. Así, el francés le provocó al equipo un gasto de U$S 919.000 más que el argentino.

El relevamiento estima cuánto dinero destinaron las escuderías a reparar y reponer componentes como alerones, suspensiones, cajas de cambio y chasis. Los números están actualizados hasta el Gran Premio de México.

El top cuatro

El primer lugar del ranking es para Oliver Bearman, de Haas, con U$S 2.243.000. Detrás de él aparecen Gasly, Charles Leclerc, de Ferrari, con U$S 2.038.000, y Alex Albon, de Williams, con U$S 1.956.000.

Para Colapinto, el dato tiene un valor especial. En 2025, un fuerte accidente en Imola puso el foco sobre los costos de sus golpes. Esta temporada, en cambio, aparece lejos de los pilotos que más gastos le generaron a su equipo.

Las cifras son estimaciones de una plataforma especializada, no datos oficiales de los equipos. Aun así, sirven para dimensionar la diferencia entre los dos pilotos de Alpine, que buscará sumar puntos en Interlagos.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Quién es Ryo Hirakawa, el piloto japonés que reemplaza a Esteban Ocon en Haas durante el GP de México

Quién es Ryo Hirakawa, el piloto japonés que reemplaza a Esteban Ocon en Haas durante el GP de México

Impacto en la Fórmula 1: Haas apartó a Esteban Ocon del GP de México y no explicó los motivos

Impacto en la Fórmula 1: Haas apartó a Esteban Ocon del GP de México y no explicó los motivos

“No me hagan esto”: el tenso diálogo de Esteban Ocon con su ingeniera antes de ser apartado por Haas en México

“No me hagan esto”: el tenso diálogo de Esteban Ocon con su ingeniera antes de ser apartado por Haas en México

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Lo más popular
Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
1

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
2

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
3

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles
4

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
5

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
4

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
5

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

Más Noticias
Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre y dónde ver en vivo las prácticas libres

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre y dónde ver en vivo las prácticas libres

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Viernes con Tormentas, Zonda y ráfagas extremas: 11 provincias están bajo alerta amarilla

Pagan al FMI, bajan las reservas y sube el Riesgo País

Pagan al FMI, bajan las reservas y sube el Riesgo País

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

El doctor inverosímil Nelson Castro

El doctor inverosímil Nelson Castro

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Por qué decirles que “no” a nuestros hijos es el mejor favor que podemos hacerles

Comentarios