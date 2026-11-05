SociedadClima y ecología

Viento Pampero: por qué cambia el clima de golpe y cuál es el origen de su nombre

Nacido en el interior de las pampas y bautizado por los españoles en el Río de la Plata, el soplo polar atraviesa el país, activa alertas por tormentas en el NOA y conecta térmicamente a regiones distantes.

El pasaje del viento Pampero irrumpe con ráfagas del sudoeste y precipitaciones, desplazando la masa de aire cálido para dar lugar a un marcado descenso térmico . Cuando este frente despliega tormentas se lo define como Pampero húmedo, fase previa al despeje definitivo del cielo y la consolidación del aire fresco.
El pasaje del viento Pampero irrumpe con ráfagas del sudoeste y precipitaciones, desplazando la masa de aire cálido para dar lugar a un marcado descenso térmico . Cuando este frente despliega tormentas se lo define como "Pampero húmedo", fase previa al despeje definitivo del cielo y la consolidación del aire fresco. FOTO: Infocampo
Por Redacción Sociedad Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El avance del viento Pampero provoca bruscas caídas térmicas y alertas meteorológicas en ocho provincias de Argentina por el ingreso de un frente frío polar.
  • Originado en el Pacífico y bautizado por colonizadores al cruzar las pampas, este aire seco genera una diagonal eólica que hermana térmicamente al centro y norte del país.
  • Se prevén mínimas de 7 °C en Buenos Aires y tormentas fuertes en el Litoral y NOA, antes de que la alta presión despeje el cielo y consolide un ambiente fresco.
Resumen generado con IA

El avance de un frente polar seco procedente del sur patagónico desencadenó la llegada del viento Pampero a la franja central y al norte argentino, un fenómeno caracterizado por provocar cambios bruscos de temperatura, ráfagas de hasta 60 km/h e inestabilidad atmosférica. 

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

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En provincias del NOA como Tucumán, Santiago del Estero y el sur de Catamarca, la rotación del viento mantiene activa una alerta meteorológica de nivel amarillo con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros. Más allá del impacto inmediato en el clima, este sistema guarda una particularidad científica y cultural que explica tanto el origen de su denominación como su capacidad para enfriar por igual a distintas provincias del país.

La llegada de los españoles al "norte duro": por qué se llama Pampero y qué significan sus refranes

El nombre "Pampero" se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a las costas del Río de la Plata. A los navegantes les llamó fuertemente la atención la irrupción de un viento rudo, fuerte y frío que soplaba directamente desde el interior del continente, proveniente del sector sur o sudoeste. Por esa procedencia geográfica desde las extensas llanuras pampeanas, decidieron bautizarlo con el término con el que se lo conoce hasta el día de hoy.

En la cultura popular y del campo, la aproximación de este viento está ligada a observaciones atmosféricas transmitidas por generaciones. El refrán popular "norte duro, pampero seguro" refleja científicamente la fase previa o "prepampero", en la cual predominan vientos cálidos e intensos del sector norte que elevan la temperatura y la humedad antes del cambio brusco. Por su parte, la expresión "barre el cielo el pampero después de algún aguacero" responde al ingreso de alta presión tras el frente, el cual desplaza las nubes y deja el cielo despejado.

La "diagonal eólica": el fenómeno que hermana el frío de Tucumán con Córdoba y Buenos Aires

Una de las características meteorológicas más singulares del Pampero es la formación de la denominada "diagonal eólica". Este comportamiento genera un frente isotérmico que se delínea de manera sincrónica desde el sudoeste hacia el noroeste del territorio argentino.

Nacida entre la Antártida y el Pacífico austral, la masa de aire polar pierde su humedad al cruzar los Andes patagónicos y avanza en una Nacida entre la Antártida y el Pacífico austral, la masa de aire polar pierde su humedad al cruzar los Andes patagónicos y avanza en una FOTO: Infoagro

Gracias a este patrón sinóptico, ciudades geográficamente distantes y ubicadas en distintas latitudes, como San Miguel de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, llegan a registrar temperaturas promedio sumamente semejantes durante el pasaje del fenómeno. Esta misma diagonal explica descensos térmicos extremos en áreas continentales más septentrionales, haciendo que al norte del Trópico de Capricornio el Pampero sea conocido como "surazo" al bajar abruptamente las marcas térmicas en zonas tropicales como Santa Cruz de la Sierra o provocar registros de hasta -10 °C en Tarija.

Pampero seco, sucio o húmedo: cómo actúa la masa de aire polar al cruzar los Andes

Meteorológicamente, el Pampero consiste en el desplazamiento de una masa de aire polar originada en la Antártida y el Océano Pacífico Austral. Al avanzar hacia el norte y chocar contra la cordillera de los Andes patagónicos, el frente descarga casi toda su humedad en las laderas occidentales del lado chileno, por lo que ingresa a las llanuras argentinas convertido en un viento fresco y seco.

Dependiendo del contenido de agua en la atmósfera al momento de chocar con la masa cálida preexistente, el fenómeno adopta tres variantes principales. Se lo denomina "Pampero húmedo" si desencadena lluvias e inestabilidad; "Pampero sucio" cuando levanta grandes tormentas de polvo sin haber generado precipitación aún; y "Pampero limpio" cuando, tras el pasaje del temporal de lluvia, el viento se purifica del polvo suspendido.

Alertas meteorológicas y descenso térmico: el estado actual del Pampero

En el evento meteorológico actual, datos de Meteored indican la emisión de alertas por lluvias y tormentas para ocho provincias argentinas tras el avance del sistema. Mientras en sectores del litoral como Corrientes, Chaco, Misiones y Santa Fe rige alerta naranja con acumulados de 60 a 90 mm y ráfagas intensas, en Tucumán, Santiago del Estero y el sur de Catamarca se mantiene la alerta amarilla con precipitaciones estimadas entre 20 y 40 mm.

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A medida que el frente frío avanza sobre el país con ráfagas de 40 a 60 km/h, provocará un desplome en las marcas térmicas. En el Gran Buenos Aires se pronostican mínimas de entre 7 °C y 9 °C para el fin de semana, mientras que en las provincias del NOA la rotación del viento al sector sur despejará la inestabilidad y consolidará el ingreso del aire fresco.


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