Viento Pampero: por qué cambia el clima de golpe y cuál es el origen de su nombre

La llegada de los españoles al "norte duro": por qué se llama Pampero y qué significan sus refranes

El nombre "Pampero" se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a las costas del Río de la Plata. A los navegantes les llamó fuertemente la atención la irrupción de un viento rudo, fuerte y frío que soplaba directamente desde el interior del continente, proveniente del sector sur o sudoeste. Por esa procedencia geográfica desde las extensas llanuras pampeanas, decidieron bautizarlo con el término con el que se lo conoce hasta el día de hoy.