Rusherking contó el calvario de su relación con la China Suárez: "Me quería morir"

El origen de la frase “Me fui mundial” y cómo se convirtió en un fenómeno viral

En medio de aquella exposición, Rusherking protagonizó uno de los momentos que más repercusión tuvo en las redes sociales. Durante un encuentro con la prensa, un periodista le consultó sobre su vida sentimental y el cantante respondió con una frase que rápidamente se volvió viral. “Prefiero mantener mi vida privada oculta, soy un caballero, pero me fui mundial”, había dicho.