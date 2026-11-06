Política El juez citó a una conciliación en la causa AMT Deben concurrir la camarista Malvina Seguí y la conducción de la Asociación de Magistrados. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Juan Manuel Montero Hace 40 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánAsociación de la Magistratura Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial” Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga Lo más popular La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal Cuatro tucumanos, un desafío histórico: las historias detrás de los titulares de Los Pumas ante Irlanda El deterioro edilicio de la biblioteca Alberdi Cartas de lectores: puente ferroviario Sarmiento Cartas de lectores: Lula, Bolsonaro y el poder Ranking notas premium Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original El juicio por el crimen de Érika: los antecedentes de acusados que intentaron evitar un debate por problemas de salud La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración El juicio por el crimen de Érika: La misteriosa pizarra de Sosa que llamó la atención en la séptima audiencia Sortean el jurado para concursar la sexta vocalía de la Cámara Federal de Tucumán