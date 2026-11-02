Inflación: las consultoras anticipan que octubre volverá a rondar el 2%
Las estimaciones privadas ubican la suba de precios entre el 1,8% y el 2,1%. El aumento de los alimentos, los combustibles y las tarifas presiona sobre el índice y dificulta que el Gobierno consiga perforar el piso del 2% mensual.
Resumen para apurados
- Consultoras privadas estiman que la inflación de octubre en Argentina rondará el 2% por el encarecimiento de alimentos, combustibles y tarifas de servicios.
- Tras el 1,9% de septiembre, la baja de precios se estancó debido a subas en verduras del 8,8% y ajustes en naftas advertidos por el Banco Central.
- El dato definirá si el programa económico de Javier Milei logra quebrar el piso del 2% mensual o si se posterga la meta de converger hacia estándares internacionales.
La inflación de octubre volvería a ubicarse cerca del 2%, según las proyecciones de las principales consultoras privadas. Después del 1,9% registrado en septiembre, los relevamientos muestran que la desaceleración de los precios todavía no logra consolidarse y que distintos rubros vuelven a ejercer presión sobre el bolsillo.
Las estimaciones para el décimo mes del año se ubican entre el 1,8% y el 2,1%. Entre los factores que explican estas proyecciones aparecen los aumentos de los alimentos, especialmente las verduras, y los ajustes en los combustibles. A esto se suman las advertencias del Banco Central sobre posibles incrementos en los servicios regulados durante los próximos meses.
Si se confirma el pronóstico más elevado, el Gobierno de Javier Milei volverá a encontrar dificultades para quebrar el piso del 2% mensual, uno de los objetivos centrales de su programa económico.
Cuánto daría la inflación de octubre según las consultoras
Los relevamientos privados muestran estimaciones relativamente similares, aunque con algunas diferencias entre las firmas:
Fundación Libertad y Progreso: 1,8%.
Equilibra: 1,8%.
EconViews: 1,9%.
Analytica: alrededor del 2%.
Invecq: alrededor del 2%.
C&T: alrededor del 2%.
Eco Go: 2,1%.
La diferencia entre el pronóstico más bajo y el más alto es de apenas 0,3 puntos porcentuales. Sin embargo, el resultado tendrá importancia para el Gobierno porque determinará si la inflación consigue mantenerse por debajo del 2% o vuelve a ubicarse por encima de ese nivel.
Durante el último año, el índice mensual se movió mayormente entre el 2,1% y el 3,4%. Junio, con un 1,9%, y agosto, con un 1,7%, fueron los meses en los que consiguió perforar ese umbral.
Alimentos: las verduras lideraron los aumentos de octubre
Uno de los principales factores que presionaron sobre las estimaciones privadas fue el comportamiento de los alimentos. Según un relevamiento de Analytica, durante la cuarta semana de octubre los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 0,4%.
En las últimas cuatro semanas, la suba acumulada del rubro llegó al 2,5%. Dentro de ese conjunto, las verduras registraron el incremento más pronunciado, con un 8,8%.
Otros productos también mostraron aumentos:
Frutas: 2,9%.
Aguas, gaseosas y jugos: 1,1%.
Pescados y mariscos: 0,8%.
Desde Invecq, el analista Manuel Cerdán señaló que restaurantes y hoteles fue el rubro con mayor incremento. Sin embargo, alimentos y bebidas no alcohólicas fue la categoría que más contribuyó a la inflación general, con subas en verduras, lácteos, aceites y frutas.
Qué advirtió el Banco Central sobre la inflación de los próximos meses
El Banco Central (BCRA) también identificó factores que podrían complicar la evolución de los precios durante el último trimestre del año.
En su último informe de política monetaria, el organismo mencionó la estacionalidad de la carne vacuna, los aumentos de los combustibles y las actualizaciones de los precios regulados, especialmente las tarifas de gas.
Además, advirtió que las subas de las naftas registradas a fines de septiembre tendrían un impacto pleno sobre el índice de octubre.
La evolución del precio internacional del petróleo también aparece como un factor de riesgo. Según el organismo, podría generar presiones adicionales sobre los costos de transporte y producción.
En el caso de la carne vacuna, la estacionalidad propia de esta época del año podría impulsar nuevos incrementos y trasladarse al índice general.
Qué espera el Gobierno de Milei para la inflación
Pese a estas dificultades, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el objetivo oficial es alcanzar niveles de inflación similares a los internacionales.
Durante las Rondas de Negocios RIGI realizadas en Santa Fe, el funcionario sostuvo que la convergencia dependerá de mantener el equilibrio fiscal, el orden monetario y la independencia del Banco Central.
Por ahora, las proyecciones privadas anticipan que octubre volverá a mostrar una inflación cercana al 2%. El dato oficial permitirá determinar si el Gobierno consigue retomar la desaceleración o si deberá postergar nuevamente uno de sus principales objetivos económicos.