Dólar en noviembre: cuánto podría subir y qué preocupa al mercado para fin de año
Los analistas esperan que el dólar mayorista avance de manera gradual durante noviembre, por debajo de la inflación. Sin embargo, la demanda estacional de divisas, las compras del Banco Central y la devaluación del real brasileño generan preocupación de cara a diciembre.
Resumen para apurados
- Analistas prevén que el dólar en Argentina subirá de forma moderada en noviembre, pero alertan sobre una mayor presión cambiaria hacia fin de año por factores estacionales.
- En octubre la divisa avanzó solo 1,1% frente a una inflación del 2%, mientras el Banco Central acumuló reservas y la devaluación del real brasileño sumó volatilidad externa.
- Para diciembre se espera mayor demanda por vacaciones y cobertura electoral, lo que pondrá a prueba la capacidad del Banco Central para contener la cotización oficial.
El dólar en Argentina podría mantener una tendencia alcista moderada durante noviembre, aunque el cierre del año concentra las principales alertas del mercado financiero. Los analistas no anticipan un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo, pero advierten que la mayor demanda estacional de divisas y los movimientos de las monedas regionales podrían incrementar la presión cambiaria en las próximas semanas.
Según un análisis publicado por Ámbito, firmado por Erika Cabrera, el mercado seguirá de cerca la evolución del dólar mayorista, la capacidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sostener las compras de divisas y el impacto de la depreciación del real brasileño sobre la economía local.
Durante octubre, el dólar mayorista aumentó un 1,1%, mientras que las estimaciones privadas ubicaron la inflación del mes cerca del 2%. En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba del 5,4%, frente a una inflación del 23,6% hasta septiembre.
A cuánto podría llegar el dólar mayorista en noviembre
Las proyecciones de los especialistas apuntan a que el tipo de cambio continuará con un ajuste gradual, por debajo del ritmo de los precios. El economista Gustavo Ber estimó que el dólar mayorista podría avanzar hacia los $1.560 durante noviembre.
El operador Gustavo Quintana, de PR, tampoco prevé cambios significativos en la dinámica cambiaria de corto plazo. Según explicó, la demanda de cobertura en dólares podría convivir con la estrategia oficial de mantener el tipo de cambio cerca de los valores actuales.
La oferta de divisas, además, cuenta con el aporte de los ingresos vinculados con las exportaciones, las colocaciones de deuda en el exterior y los desembolsos asociados con proyectos de inversión.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA correspondiente a septiembre también anticipó una evolución gradual. Los analistas consultados proyectaron un dólar mayorista de $1.580 para noviembre y de $1.614 para diciembre.
Estas cifras representan estimaciones del mercado y no constituyen una garantía sobre la evolución futura del tipo de cambio.
Por qué diciembre genera preocupación en el mercado cambiario
Uno de los principales factores que observan los operadores es el aumento estacional de la demanda de dólares hacia el cierre del año. Los gastos vinculados con las vacaciones, los pagos de empresas y la posibilidad de una mayor dolarización de carteras podrían agregar presión sobre la cotización.
Quintana advirtió que diciembre podría mostrar un escenario cambiario más firme, debido a la demanda estacional y a la cercanía de un nuevo año electoral, un factor que podría incentivar la búsqueda de cobertura.
Por su parte, el economista Federico Glustein consideró que la oferta de divisas podría mantenerse elevada ante una eventual recuperación de las exportaciones agropecuarias después de las inundaciones. También señaló que los rendimientos de los activos en pesos podrían seguir desalentando una dolarización más intensa.
Sin embargo, el especialista recomendó prestar atención a los vencimientos de instrumentos ajustados por el dólar, conocidos como dollar linked, que podrían generar movimientos adicionales en la cotización.
La devaluación del real brasileño suma presión sobre el dólar
El escenario internacional constituye otro factor de riesgo para el mercado argentino. Andrés Reschini, operador de F2 Soluciones Financieras, señaló que el dólar podría continuar avanzando por debajo de la inflación mientras no se produzca un deterioro significativo de las condiciones externas.
Entre los factores que podrían alterar esa dinámica mencionó las tasas de interés elevadas, las presiones inflacionarias globales, el fortalecimiento del dólar a nivel internacional y una mayor volatilidad en los mercados emergentes.
La depreciación del real brasileño también encendió señales de alerta. Después del balotaje presidencial de Brasil del 25 de octubre, el dólar registró una fuerte suba frente a la moneda brasileña, un movimiento que repercutió sobre los activos financieros argentinos.
La evolución del real tiene especial importancia para la Argentina por los vínculos comerciales entre ambos países y por el impacto que puede tener sobre el turismo durante el verano. Una moneda brasileña más débil abarata relativamente los viajes a ese destino para los argentinos y puede afectar la competitividad de los productos locales.
El rol del Banco Central y las reservas
La capacidad del BCRA para sostener las compras de divisas será otro indicador clave durante noviembre. En octubre, la autoridad monetaria adquirió U$S 1.395 millones en el mercado cambiario, casi el triple de lo comprado durante septiembre.
En ese contexto, las reservas internacionales se ubicaron en U$S 49.556 millones, según los datos consignados en el informe de Ámbito.
Para los operadores, la continuidad de las compras oficiales y la disponibilidad de divisas serán determinantes para evaluar la estabilidad cambiaria durante las próximas semanas.
En síntesis, el mercado espera un noviembre sin grandes sobresaltos para el dólar, pero mantiene la atención puesta en diciembre. La demanda estacional, la evolución del real brasileño y la capacidad del Banco Central para acumular reservas aparecen entre las variables que podrían modificar las proyecciones actuales.