¿Es malo hacer actividad física antes de dormir?

En caso de adoptar una práctica de ejercicio físico para conciliar de mejor manera el sueño hay que analizar la intensidad porque no todos los ejercicios afectan igual al sistema nervioso. Un efecto altamente positivo lo generará un ejercicio aeróbico suave, como caminar o el yoga que reducirán la ansiedad y facilitará la transición al sueño. El período entre la acción y dormir es entre 30 y 60 minutos. Hacer ejercicio con pesas, de fuerza, tendrá un impacto positivo si es moderado y la ventana para que sea productivo es de 1,5 horas antes de dormir.