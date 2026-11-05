“Viajar a la segunda ciudad”: los destinos alternativos que eligen los argentinos para ahorrar

Destinos internacionales y ahorro: qué ciudades eligen los argentinos

La adopción de la "segunda ciudad" se articula estrechamente con la planificación fuera de la temporada alta. A la hora de viajar en meses con menor afluencia, el 68% de los argentinos afirma que lo hace para esquivar multitudes y un 48% persigue el objetivo concreto de ahorrar dinero en alojamiento y servicios. Además, el 47% de los consultados manifestó su deseo de recibir recomendaciones de fechas sin aglomeraciones, mientras que el 43% busca sugerencias de destinos alternativos.