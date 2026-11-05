“Viajar a la segunda ciudad”: los destinos alternativos que eligen los argentinos para ahorrar
Cada vez más argentinos buscan escapar de los destinos turísticos tradicionales para evitar multitudes y reducir gastos. Qué ciudades y regiones alternativas ganan protagonismo en las preferencias de los viajeros.
Resumen para apurados
- Turistas argentinos eligen viajar a destinos alternativos globales en 2026 para reducir costos y evitar multitudes, según reveló un informe de la plataforma Booking.com.
- La tendencia surge ante la saturación de las capitales tradicionales y se combina con viajes fuera de temporada alta para encontrar precios más bajos y experiencias auténticas.
- Esta práctica busca descongestionar los grandes polos turísticos, fomentar la sustentabilidad y redistribuir los ingresos económicos hacia comunidades locales receptoras.
La búsqueda de tranquilidad y el rechazo a la saturación urbana comenzaron a transformar de manera directa los hábitos de descanso. De acuerdo con el 11.º Informe Anual de Viajes y Sustentabilidad de Booking.com, el 44% de los viajeros argentinos ya planifica sus escapadas para evitar las multitudes, sumándose a la tendencia global de "viajar a la segunda ciudad".
La iniciativa propone reemplazar los centros turísticos tradicionales por localidades cercanas menos masivas, en un contexto mundial donde solo 50 destinos concentran la mitad de las reseñas turísticas.
Esta práctica busca descongestionar la infraestructura de las grandes urbes y redistribuir el impacto económico hacia las comunidades receptoras. La inclinación responde a un cambio de mentalidad colectivo: el 85% de los usuarios a nivel global considera importante o muy importante viajar de forma más sostenible, mientras que un 67% manifiesta su intención explícita de dejar los destinos en mejores condiciones de las que los encontró.
En el plano nacional, las razones detrás del vuelco hacia polos alternativos combinan factores culturales y de conservación ambiental. Según los datos del relevamiento de Booking.com, el 54% de los encuestados en la Argentina elige destinos menos concurridos para acceder a vivencias locales auténticas, en tanto que un 32% lo hace para no contribuir al sobreturismo.
Destinos internacionales y ahorro: qué ciudades eligen los argentinos
La adopción de la "segunda ciudad" se articula estrechamente con la planificación fuera de la temporada alta. A la hora de viajar en meses con menor afluencia, el 68% de los argentinos afirma que lo hace para esquivar multitudes y un 48% persigue el objetivo concreto de ahorrar dinero en alojamiento y servicios. Además, el 47% de los consultados manifestó su deseo de recibir recomendaciones de fechas sin aglomeraciones, mientras que el 43% busca sugerencias de destinos alternativos.
Entre los destinos emergentes que ganan presencia en las preferencias del mercado en 2026 figuran alternativas directas a las grandes capitales europeas: Lyon en lugar de París, Tarragona en vez de Barcelona, y regiones como Puglia, Cerdeña o Salerno como opción frente a la saturada Costa Amalfitana o Roma.
En los Balcanes y el Atlántico, países como Montenegro y Eslovenia, Comporta en Portugal o las islas Azores se posicionan como elecciones estratégicas, al igual que Curazao, Bonaire o sectores no masificados de República Dominicana en el Caribe.
El interés por descubrir ubicaciones por fuera del circuito comercial tradicional incluye también destinos exóticos. Un caso destacado registrado en el sector es Cabo Verde, el archipiélago atlántico de raíces africanas y portuguesas que registró un incremento del 750% en las búsquedas de viajeros argentinos. Este fenómeno confirma cómo lugares poco transitados se convierten en opciones atractivas para quienes priorizan el contacto genuino con la cultura local.
Redistribución económica y la mirada del sector
La relevancia de esta transformación radica en su capacidad para proteger el patrimonio cultural y la convivencia ciudadana. Al analizar los resultados de la encuesta realizada a 32.500 personas en 35 países durante enero de 2026, la gerente general de Booking.com, Jimena Gutiérrez, destacó que el sobreturismo pone en tensión la identidad de los pueblos y la calidad de vida de sus residentes.
En este sentido, la ejecutiva remarcó que optar por una segunda ciudad constituye una decisión consciente que permite redistribuir los ingresos del turismo, acceder a expresiones locales más sinceras y construir experiencias de viaje sustentables lejos del flujo masivo de público.