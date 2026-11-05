SociedadTurismo

“Viajar a la segunda ciudad”: los destinos alternativos que eligen los argentinos para ahorrar

Cada vez más argentinos buscan escapar de los destinos turísticos tradicionales para evitar multitudes y reducir gastos. Qué ciudades y regiones alternativas ganan protagonismo en las preferencias de los viajeros.

a búsqueda de vivencias auténticas y sin aglomeraciones impulsa la elección de segundas ciudades como Lyon, Tarragona o Puglia en lugar de los grandes polos tradicionales.
a búsqueda de vivencias auténticas y sin aglomeraciones impulsa la elección de "segundas ciudades" como Lyon, Tarragona o Puglia en lugar de los grandes polos tradicionales. FOTO: Ciudadanos Viajeros
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Turistas argentinos eligen viajar a destinos alternativos globales en 2026 para reducir costos y evitar multitudes, según reveló un informe de la plataforma Booking.com.
  • La tendencia surge ante la saturación de las capitales tradicionales y se combina con viajes fuera de temporada alta para encontrar precios más bajos y experiencias auténticas.
  • Esta práctica busca descongestionar los grandes polos turísticos, fomentar la sustentabilidad y redistribuir los ingresos económicos hacia comunidades locales receptoras.
Resumen generado con IA

La búsqueda de tranquilidad y el rechazo a la saturación urbana comenzaron a transformar de manera directa los hábitos de descanso. De acuerdo con el 11.º Informe Anual de Viajes y Sustentabilidad de Booking.com, el 44% de los viajeros argentinos ya planifica sus escapadas para evitar las multitudes, sumándose a la tendencia global de "viajar a la segunda ciudad". 

Vacaciones en Brasil 2027: qué gastos bajaron por la caída del real y cuáles aumentaron en dólares

Vacaciones en Brasil 2027: qué gastos bajaron por la caída del real y cuáles aumentaron en dólares

La iniciativa propone reemplazar los centros turísticos tradicionales por localidades cercanas menos masivas, en un contexto mundial donde solo 50 destinos concentran la mitad de las reseñas turísticas.

Esta práctica busca descongestionar la infraestructura de las grandes urbes y redistribuir el impacto económico hacia las comunidades receptoras. La inclinación responde a un cambio de mentalidad colectivo: el 85% de los usuarios a nivel global considera importante o muy importante viajar de forma más sostenible, mientras que un 67% manifiesta su intención explícita de dejar los destinos en mejores condiciones de las que los encontró.

En el plano nacional, las razones detrás del vuelco hacia polos alternativos combinan factores culturales y de conservación ambiental. Según los datos del relevamiento de Booking.com, el 54% de los encuestados en la Argentina elige destinos menos concurridos para acceder a vivencias locales auténticas, en tanto que un 32% lo hace para no contribuir al sobreturismo.

Destinos internacionales y ahorro: qué ciudades eligen los argentinos

La adopción de la "segunda ciudad" se articula estrechamente con la planificación fuera de la temporada alta. A la hora de viajar en meses con menor afluencia, el 68% de los argentinos afirma que lo hace para esquivar multitudes y un 48% persigue el objetivo concreto de ahorrar dinero en alojamiento y servicios. Además, el 47% de los consultados manifestó su deseo de recibir recomendaciones de fechas sin aglomeraciones, mientras que el 43% busca sugerencias de destinos alternativos.

Entre los destinos emergentes que ganan presencia en las preferencias del mercado en 2026 figuran alternativas directas a las grandes capitales europeas: Lyon en lugar de París, Tarragona en vez de Barcelona, y regiones como Puglia, Cerdeña o Salerno como opción frente a la saturada Costa Amalfitana o Roma.

En los Balcanes y el Atlántico, países como Montenegro y Eslovenia, Comporta en Portugal o las islas Azores se posicionan como elecciones estratégicas, al igual que Curazao, Bonaire o sectores no masificados de República Dominicana en el Caribe.

El interés por descubrir ubicaciones por fuera del circuito comercial tradicional incluye también destinos exóticos. Un caso destacado registrado en el sector es Cabo Verde, el archipiélago atlántico de raíces africanas y portuguesas que registró un incremento del 750% en las búsquedas de viajeros argentinos. Este fenómeno confirma cómo lugares poco transitados se convierten en opciones atractivas para quienes priorizan el contacto genuino con la cultura local.

La caída del real abarata los viajes a Brasil y reaviva las consultas de los tucumanos para el verano

La caída del real abarata los viajes a Brasil y reaviva las consultas de los tucumanos para el verano

Redistribución económica y la mirada del sector

La relevancia de esta transformación radica en su capacidad para proteger el patrimonio cultural y la convivencia ciudadana. Al analizar los resultados de la encuesta realizada a 32.500 personas en 35 países durante enero de 2026, la gerente general de Booking.com, Jimena Gutiérrez, destacó que el sobreturismo pone en tensión la identidad de los pueblos y la calidad de vida de sus residentes.

En este sentido, la ejecutiva remarcó que optar por una segunda ciudad constituye una decisión consciente que permite redistribuir los ingresos del turismo, acceder a expresiones locales más sinceras y construir experiencias de viaje sustentables lejos del flujo masivo de público.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El pueblo fantasma del norte argentino que esconde una cascada increíble y parece detenido en el tiempo

El "pueblo fantasma" del norte argentino que esconde una cascada increíble y parece detenido en el tiempo

Noche de los Museos, ferias, música y deportes: la agenda cultural para el fin de semana en Tucumán

Noche de los Museos, ferias, música y deportes: la agenda cultural para el fin de semana en Tucumán

Los parques acuáticos también ponen a Brasil en la elite mundial del turismo

Los parques acuáticos también ponen a Brasil en la elite mundial del turismo

Brasil no baja el telón en ningún momento del año

Brasil no baja el telón en ningún momento del año

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca
3

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid
4

Javier Milei equiparó al socialismo con el fascismo y tuvo un frío saludo con Pedro Sánchez en Madrid

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo
5

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
3

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
4

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
5

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

Más Noticias
Alpine confirmó la ausencia de Pierre Gasly en la FP1: quién lo reemplazará en el inicio del GP de Brasil

Alpine confirmó la ausencia de Pierre Gasly en la FP1: quién lo reemplazará en el inicio del GP de Brasil

Tiene ocho capítulos, escenas de alto voltaje y no es apta para menores: la serie que sorprende en Netflix

Tiene ocho capítulos, escenas de alto voltaje y no es apta para menores: la serie que sorprende en Netflix

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Comentarios