SociedadTurismo

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

El sendero de dificultad media atraviesa la mata atlántica y dura unas dos horas de subida empinada.

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Viajeros eligen actualmente la playa virgen Lagoinha do Leste en Florianópolis, Brasil, como destino de aventura natural accesible a pie o en lancha.
  • El acceso requiere un trekking de dos horas con subidas empinadas por la mata atlántica desde Pântano do Sul, aunque también operan traslados en botes de pescadores.
  • La consolidación de este parque protegido impulsa el turismo agreste y sustentable en el sur brasileño, exigiendo a los acampantes extremar el cuidado del ecosistema.
Resumen generado con IA

Quienes van al sur de Brasil pueden optar por las comodidades de la ciudad o la adrenalina de lo salvaje. En Florianópolis, la tercera ciudad en importancia del estado de Santa Catarina se pueden optar por las dos opciones. Para llegar hasta Lagoinha do Leste hay que ponerse en “modo selvático”. Acceder a la playa virgen implica caminar por un sendero de dificultad media. La otra opción menos salvaje es en lancha de pescadores.

La caminata no es nada sencilla. Un plan cargado de tanta aventura requiere una planificación que puede demandar mucha energía, pero la recompensa visual y emocional será enorme. El paso a paso tiene como primer movimiento trasladarse hasta suelo brasileño. El destino es Florianópolis al que desde Tucumán se puede llegar por tierra o aire.

Las diferencias de tiempo y dinero son importantes. Por tierra el traslado dura entre casi 40 horas totales en ruta, en dos tramos con un costo aproximado de $250.000 a $350.000 por tramo; en avión el trayecto se completa en un máximo de tres horas y el precio es de $650.000 y $980.000 ida y vuelta dependiendo de las fechas.

Hacia el paraíso

Pântano do Sul se encuentra a unos 30 kilómetros al sur del centro de la isla. El camino comienza en la calle Rua Mano. Este es el acceso más corto, rápido y directo hacia la playa, pero también el más inclinado. Básicamente consiste en subir un morro por el medio de la selva y luego bajarlo del otro lado. El matiz de encanto lo otorga la mata atlántica que brinda sombra casi durante el cien por ciento de la caminata. Es una selva tropical muy densa y cerrada, lo que genera una protección excelente contra el sol durante casi todo el trekking.

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

La primera mitad es una subida constante y empinada sobre raíces, piedras y escalones de madera. Al llegar a la cima, comienza un descenso similar hacia la arena. La playa es una franja de arena de cerca de 680 metros con aguas cristalinas y oleaje fuerte. El espectáculo visual se completa con la laguna de agua dulce que corre paralela a la arena y da nombre al lugar. La entrada al sendero y a la playa es gratuita, ya que es un Parque Natural Municipal protegido.

El regreso puede ser en botes de pescadores (cobran entre R$ 50,00 y R$ 70,00) desde la playa de Lagoinha hasta Pântano do Sul. Lo que aconsejan es ir temprano en bus, hacer el sendero corto por Pântano do Sul y, si quedan energías, regresar caminando por el sendero largo hacia Praia do Matadeiro para conocer ambos lados de la isla.

Acampar

La experiencia de pasar la noche en la playa está calificada como una de las más increíbles del Florianópolis alternativo. Al ser un Parque Natural el camping es libre y agreste; no hay baños, proveedurías, luz ni señal de celular. La desconexión es total. 

Para cocinar se debe llevar un calentador portátil. Las fogatas dañan el suelo protegido y pueden causar incendios forestales. Como es una zona natural, hay pequeños roedores silvestres dando vueltas de noche y hay que guardar todo muy bien colgado o sellado dentro de la carpa.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
1

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales
2

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027
3

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027

Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro
4

Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán
5

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

Ranking notas premium
Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
1

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
2

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
3

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
4

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier
5

Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier

Más Noticias
El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

31 de octubre: qué almas regresan a la Tierra antes del Día de Muertos y por qué es una fecha especial

31 de octubre: qué almas regresan a la Tierra antes del Día de Muertos y por qué es una fecha especial

Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Josefina Carro: “Tucumán tiene una identidad vitivinícola propia que queremos mostrar al país”

Josefina Carro: “Tucumán tiene una identidad vitivinícola propia que queremos mostrar al país”

Qué es el Coprovi y por qué su filosofía de cooperación distingue a los Valles Calchaquíes

Qué es el Coprovi y por qué su filosofía de cooperación distingue a los Valles Calchaquíes

Antes de cada respuesta, están ellas: quiénes preparan las preguntas de “Enseñame Tucumán”

Antes de cada respuesta, están ellas: quiénes preparan las preguntas de “Enseñame Tucumán”

Comentarios