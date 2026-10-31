Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

Resumen para apurados
- Viajeros eligen actualmente la playa virgen Lagoinha do Leste en Florianópolis, Brasil, como destino de aventura natural accesible a pie o en lancha.
- El acceso requiere un trekking de dos horas con subidas empinadas por la mata atlántica desde Pântano do Sul, aunque también operan traslados en botes de pescadores.
- La consolidación de este parque protegido impulsa el turismo agreste y sustentable en el sur brasileño, exigiendo a los acampantes extremar el cuidado del ecosistema.
Quienes van al sur de Brasil pueden optar por las comodidades de la ciudad o la adrenalina de lo salvaje. En Florianópolis, la tercera ciudad en importancia del estado de Santa Catarina se pueden optar por las dos opciones. Para llegar hasta Lagoinha do Leste hay que ponerse en “modo selvático”. Acceder a la playa virgen implica caminar por un sendero de dificultad media. La otra opción menos salvaje es en lancha de pescadores.
La caminata no es nada sencilla. Un plan cargado de tanta aventura requiere una planificación que puede demandar mucha energía, pero la recompensa visual y emocional será enorme. El paso a paso tiene como primer movimiento trasladarse hasta suelo brasileño. El destino es Florianópolis al que desde Tucumán se puede llegar por tierra o aire.
Las diferencias de tiempo y dinero son importantes. Por tierra el traslado dura entre casi 40 horas totales en ruta, en dos tramos con un costo aproximado de $250.000 a $350.000 por tramo; en avión el trayecto se completa en un máximo de tres horas y el precio es de $650.000 y $980.000 ida y vuelta dependiendo de las fechas.
Hacia el paraíso
Pântano do Sul se encuentra a unos 30 kilómetros al sur del centro de la isla. El camino comienza en la calle Rua Mano. Este es el acceso más corto, rápido y directo hacia la playa, pero también el más inclinado. Básicamente consiste en subir un morro por el medio de la selva y luego bajarlo del otro lado. El matiz de encanto lo otorga la mata atlántica que brinda sombra casi durante el cien por ciento de la caminata. Es una selva tropical muy densa y cerrada, lo que genera una protección excelente contra el sol durante casi todo el trekking.
La primera mitad es una subida constante y empinada sobre raíces, piedras y escalones de madera. Al llegar a la cima, comienza un descenso similar hacia la arena. La playa es una franja de arena de cerca de 680 metros con aguas cristalinas y oleaje fuerte. El espectáculo visual se completa con la laguna de agua dulce que corre paralela a la arena y da nombre al lugar. La entrada al sendero y a la playa es gratuita, ya que es un Parque Natural Municipal protegido.
El regreso puede ser en botes de pescadores (cobran entre R$ 50,00 y R$ 70,00) desde la playa de Lagoinha hasta Pântano do Sul. Lo que aconsejan es ir temprano en bus, hacer el sendero corto por Pântano do Sul y, si quedan energías, regresar caminando por el sendero largo hacia Praia do Matadeiro para conocer ambos lados de la isla.
Acampar
La experiencia de pasar la noche en la playa está calificada como una de las más increíbles del Florianópolis alternativo. Al ser un Parque Natural el camping es libre y agreste; no hay baños, proveedurías, luz ni señal de celular. La desconexión es total.
Para cocinar se debe llevar un calentador portátil. Las fogatas dañan el suelo protegido y pueden causar incendios forestales. Como es una zona natural, hay pequeños roedores silvestres dando vueltas de noche y hay que guardar todo muy bien colgado o sellado dentro de la carpa.