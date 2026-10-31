Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

Hacia el paraíso

Pântano do Sul se encuentra a unos 30 kilómetros al sur del centro de la isla. El camino comienza en la calle Rua Mano. Este es el acceso más corto, rápido y directo hacia la playa, pero también el más inclinado. Básicamente consiste en subir un morro por el medio de la selva y luego bajarlo del otro lado. El matiz de encanto lo otorga la mata atlántica que brinda sombra casi durante el cien por ciento de la caminata. Es una selva tropical muy densa y cerrada, lo que genera una protección excelente contra el sol durante casi todo el trekking.