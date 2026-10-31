Brasil no baja el telón en ningún momento del año

El clima exterior no determina el calor del agua. El fenómeno termal no depende de la temperatura del aire ni de los rayos solares. Las aguas termales provienen del gradiente geotérmico. El agua de lluvia se filtra en la tierra a través de grietas en las rocas a profundidades de entre 1.000 y 3.000 metros. En esa profundidad la corteza terrestre aumenta unos 3°C cada 100 metros. La presión y las rocas profundas calientan el agua, que luego vuelve a emerger a la superficie a temperaturas de entre 30°C y 60°C rica en minerales.